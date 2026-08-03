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Está de férias? Descubra a piscina gratuita de água cristalina que muitos portugueses desconhecem

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Está de férias? Descubra a piscina gratuita de água cristalina que muitos portugueses desconhecem - TVI

Parece um postal, mas é real: esta piscina natural é gratuita e tem água cristalina. E fica em Portugal

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Há destinos de férias que continuam longe das multidões, mas que reúnem tudo o que se procura nos dias quentes de verão: água fresca, natureza e tranquilidade. É o caso da Piscina Natural de Ançã, no concelho de Cantanhede. E a melhor notícia é que é gratuita. A água é cristalina, fresca e vem diretamente da nascente de um rio, perfeito para os dias de férias.

A sugestão foi partilhada nas redes sociais pelo casal Joana Ribeiro e Hugo, conhecidos no Instagram como @os_sapona, que deram a conhecer este verdadeiro refúgio através de um vídeo que já está a despertar a curiosidade de muitos portugueses.

«Piscina natural e gratuita. A água vem diretamente da nascente do rio, por isso está sempre bem fresquinha e cristalina, até nos dias mais quentes», destacam os criadores de conteúdos.

Mas não é apenas a qualidade da água que conquista quem visita o local. A Piscina Natural de Ançã oferece um ambiente calmo e familiar, ideal para passar um dia de descanso longe da confusão das praias mais concorridas.

 À volta da piscina existem zonas totalmente preparadas, como um relvado para estender a toalha e cafés, onde pode comprar o que necessita.

Situada no centro da vila de Ançã, a piscina está aberta durante a época balnear, entre 14 de junho e 14 de setembro.  Já o estacionamento mais próximo encontra-se junto ao Parque Desportivo de São Sebastião, a cerca de 500 metros da piscina, permitindo um acesso simples e rápido. 

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