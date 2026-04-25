Esta praia deslumbrante parece normal… até descobrir os dois segredos que esconde

A Praia de Santa Cruz é um dos destinos balneares mais impressionantes do litoral português. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma praia extensa e bonita. Mas há dois segredos naturais que a tornam verdadeiramente única (e que continuam a surpreender quem a visita).

Um areal vasto e paisagens de cortar a respiração

Santa Cruz destaca-se pelo seu areal muito extenso, dividido em várias praias com identidades próprias, como a Praia do Navio, do Mirante, do Pisão, da Física, do Centro, de Santa Helena e da Formosa.

A pureza das águas, a qualidade da areia e os rochedos pitorescos criam um cenário natural de grande beleza, tornando este destino numa estância balnear muito procurada.

No extremo sul, as arribas da Ponta da Vigia dão início a formações rochosas impressionantes, que oferecem vistas panorâmicas únicas. Em dias de céu limpo, é possível avistar o farol do Cabo Carvoeiro e até o arquipélago das Berlengas.

O primeiro segredo: uma rocha icónica atravessada pelo mar

Um dos maiores destaques desta zona costeira é o Penedo do Guincho.

Com cerca de 30 metros de altura e 100 metros de circunferência, esta imponente formação rochosa possui uma fenda abobadada na sua base, atravessada pelo mar. Durante a maré baixa, é possível atravessá-la a pé (uma experiência única e memorável).

Este monumento natural resulta da erosão marinha de formações geológicas do período Jurássico Superior, sendo hoje um dos símbolos mais marcantes da região.

O segundo segredo: uma piscina natural escondida

Outro dos tesouros de Santa Cruz encontra-se na zona da Praia Formosa. Aqui, esconde-se uma piscina natural que encanta visitantes pela sua beleza e tranquilidade.

O acesso à baía faz-se através de uma escadaria com pequenos miradouros, permitindo apreciar a paisagem envolvente. Este recanto é perfeito para quem procura um ambiente mais resguardado, longe da agitação.

Praias para todos os gostos

Santa Cruz oferece opções variadas para diferentes perfis de visitantes:

Praia do Mirante: ideal para desportos de ondas e palco de eventos como o Santa Cruz Ocean Spirit

Praia Centro: perfeita para famílias, com fácil acesso e infraestruturas

Praia de Santa Helena: muito procurada pelos banhistas

Praia do Navio: distinguida com Bandeira Azul desde 2005

Praia da Física: excelente para surf, com vista privilegiada para o Penedo do Guincho

Praia do Pisão: extensa e com boas condições para desportos aquáticos

Um destino completo também fora da areia

Além das praias, Santa Cruz dispõe de várias infraestruturas e atividades, incluindo piscina, fosso olímpico de tiro e até voos turísticos a partir do aeródromo local. Durante o verão, a animação é constante com eventos e atividades.

A oferta gastronómica é igualmente diversificada, com restaurantes como o Plaj, Peixão, La Fontana, Bronzear, Boca Santa e Mamma Mia.

Um cenário que conquista até os famosos

A beleza natural desta zona não passa despercebida, sendo um destino apreciado por várias figuras públicas, como a atriz Ana Guiomar, a radialista Joana Cruz e o ex-jogador de futebol Nelson Pereira.

Um pôr do sol inesquecível

Com uma luz natural única e um pôr do sol de cortar a respiração, Santa Cruz é muito mais do que uma simples praia. É um lugar onde a natureza surpreende, especialmente quando se descobrem os seus dois segredos mais bem guardados.