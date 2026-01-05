A Protegida

«Perdi-me um pouco de mim»: Fernanda Serrano revela a verdade da vida depois dos 50 anos com imagem única

Um momento íntimo da vida da atriz.

A atriz Fernanda Serrano, conhecida por interpretar Clarice na novela «A Protegida», voltou a emocionar os seus seguidores com um testemunho inspirador sobre a idade e a vida depois dos 50 anos. Numa publicação feita no Instagram, Fernanda surge dentro de uma banheira com vista para o mar, acompanhada de uma mensagem profunda e motivadora:

«Aos 52 anos, escolho voltar para mim. Sem pressa. Sem culpa. Sem pedir licença.

Fui muito só mãe de quatro filhos. Fui força quando não havia chão, fui colo quando não havia ninguém. Dediquei-me por completo e, nesse caminho, perdi-me um pouco de mim. Talvez fosse inevitável. Mas hoje sei: não precisa ser para sempre. Hoje escolho cuidar do meu corpo, do meu coração e da minha mente. Escolho movimento, rotinas de cuidado, silêncio quando preciso e riso quando posso. Escolho viajar mais, amar com calma, estar com quem me faz bem. Escolho projetos que me tragam prazer e verdade. Quero deixar um lembrete a todas as mulheres: não se abandonem enquanto cuidam do mundo. Amar-se, mimar-se, cuidar-se não é egoísmo — é amor-próprio, é respeito, é vida. É tempo de limpar o que pesa, o que desvia, o que nos diminui. A vida merece ser vivida com leveza, presença e verdade. E eu estou pronta para isso. E vocês… também! Bom Ano para nós! Nós merecemos… Muito!»**

A mensagem de Fernanda Serrano rapidamente conquistou os fãs, que se mostraram emocionados e inspirados pelos seus valores de autocuidado, amor-próprio e autenticidade. Entre os comentários destacam-se: «Mãe de 4 ❤️ e tento não me esquecer de mim. Desde miúda sempre a admirei.»; «Aplaudo tanto este teu reencontro com a tua essência 😍»; «Feliz 2026! És uma mulher maravilhosa.»; «Tão verdade 😍 decidi fazer o mesmo ❤️ mais e mais por mim ❤️ Bom ano querida Fernanda ❤️ beijinho da Suíça ❤️»

Fernanda Serrano deixa, assim, uma mensagem poderosa sobre a importância de se colocar em primeiro lugar, provando que a vida depois dos 50 pode ser cheia de leveza, escolhas conscientes e felicidade plena.

Relembre-se que têm sido tempos de festa para atriz, ora veja algumas imagens da festa de arromba do aniversário da filha: 

