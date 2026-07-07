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Fernanda Serrano partilha imagens inéditas da filha e emociona-se: "O coração de mãe não podia estar mais cheio"

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:45
Fernanda Serrano partilha imagens inéditas da filha e emociona-se: "O coração de mãe não podia estar mais cheio" - TVI

Atriz partilha imagens rara em família e não esconde a emoção

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Fernanda Serrano viveu um daqueles dias que ficam guardados para sempre na memória. A atriz assinalou o 11.º aniversário da filha Caetana com uma festa cheia de família e amigos, abraços e momentos especiais, partilhando depois uma mensagem que rapidamente emocionou os seguidores.

Nas redes sociais, Fernanda abriu o coração e revelou a felicidade que sentiu ao ver a filha rodeada das pessoas que mais ama. "Ver a nossa Caetana feliz, rodeada pela família e pelos amigos que, na verdade, também são família, foi o maior presente de todos", escreveu, destacando a alegria de um dia vivido entre gargalhadas, brincadeiras e muito carinho.

A atriz refletiu ainda sobre o significado destes momentos na vida de uma mãe. "Os aniversários dos nossos filhos lembram-nos que a felicidade mora nas coisas simples: nas pessoas certas, nas memórias que criamos juntos e no privilégio de vermos crescer quem mais amamos", partilhou, numa mensagem que sensibilizou muitos dos seus seguidores.

Mas foi a dedicatória à filha que conquistou os corações dos fãs. "Minha doce Caetana, que a Vida nunca deixe de te sorrir com a mesma generosidade com que tu sorris para o mundo", escreveu Fernanda Serrano, desejando que nunca lhe faltem sonhos, abraços e motivos para acreditar na beleza da vida. A mensagem terminou com uma declaração: "Feliz 11.º aniversário, meu amor."

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Entre as muitas reações deixadas na publicação, destacou-se a mensagem de Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, que fez questão de deixar os parabéns à aniversariante: "Beijo de PARABÉNS 🎉🎊🎈🥂🍾". Mais uma prova do carinho que Fernanda Serrano e a sua família continuam a receber de amigos e seguidores, que acompanharam este momento tão especial.

 

 

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