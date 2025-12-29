A Protegida

«Tenho andado desaparecida»: Fernanda Serrano explica afastamento com mensagem emocionante

Fernanda Serrano revela as razões do seu silêncio.

A atriz Fernanda Serrano, conhecida pelo seu papel como Clarice na novela «A Protegida» e pela sua personalidade leve, genuína e bem-disposta, recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem especial sobre o período pós-Natal. A publicação, acompanhada de fotografias da atriz na praia, reflete a importância de valorizar os pequenos prazeres da vida e, sobretudo, a família.

Fernanda começou por explicar a sua ausência nas redes sociais: «Tenho andado desaparecida daqui, porque tenho andado a viver o Natal e o pós-Natal, que nem sempre é calmo! Às vezes até me traz uma certa nostalgia, triste e sem sentido. Mas… e o mais importante é que passou mais um Natal bom, com saúde e sorrisos à mesa e que quase um ano já passou assim a correr. Sem darmos por isso!»

A atriz não deixou de olhar para o futuro com entusiasmo e otimismo, expressando o seu desejo para o próximo ano: «Quero muito um Ano Novo, cheio de coisas boas, novas, intensas, que nos façam correr o sangue nas veias a grande velocidade! Hoje quero Sol… para todos nós! Não é o que queremos todos? Sol na nossa vida? Ei-lo! Aproveitem e sorriam. Fui eu que o fui buscar para nós! Bom diaaaaaaaaaaaa»

A publicação gerou uma onda de comentários carinhosos por parte dos seguidores, que elogiaram não só a beleza de Fernanda, mas também a sua mensagem positiva e inspiradora: «Querida Fernanda, obrigada! Que bom que é haver sol na nossa vida! Que venha um Ano Novo cheio de prosperidade e amor.»; «Tu és sol, tu és luz, tu és vida e alegria. Porque em teu coração gigante está cheio de luz e amor.»; «Bom dia Fernanda. Excelente ano para si, com muita luz.»; «Sempre querida.»; «Bom dia e bom começo de tarde, Nandinha, está linda.»

Com este desabafo, Fernanda Serrano reforça a sua imagem de mulher próxima do público, que valoriza a família, a saúde e a felicidade nos pequenos momentos, inspirando os seus seguidores a abraçar a vida com otimismo e alegria, mesmo após a azáfama da quadra festiva.

Relembre-se que têm sido tempos de festa para atriz, ora veja algumas imagens da festa de arromba do aniversário da filha: 

