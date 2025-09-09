A Protegida

Como viver até aos 97 anos? Fernanda Serrano revela os segredos para uma longevidade saudável

  • Joana Sequeira
  • Há 3h e 57min
Como viver até aos 97 anos? Fernanda Serrano revela os segredos para uma longevidade saudável - TVI

Fernanda Serrano partilha no Instagram os seus segredos para uma vida longa e saudável, desde facial yoga e criosauna a novos cuidados de pele.

Fernanda Serrano, 51 anos, abriu o coração no Instagram e partilhou com os fãs algumas das descobertas que fez recentemente sobre como cuidar melhor de si mesma. A atriz, de 51 anos, confessou que achava que fazia “tudo by the book”, mas percebeu que ainda havia muitos hábitos a melhorar.

“Descobri que durmo muito pouco e desregradamente, que como coisas que nem todas me fazem bem e tenho níveis de cortisol, causados pelo stress diário da nossa vida, que também não ajuda!”, escreveu.

Determinada a mudar, Fernanda Serrano decidiu levantar a guarda e apostar em novos rituais de bem-estar. A experiência, vivida a convite de uma marca de cuidados da pele, levou-a a experimentar práticas como facial yoga, meditação, banhos em lago gelado e até criosauna — algo que confessou nunca imaginar fazer, mas que superou com sucesso.

A atriz destacou ainda os avanços da marca em cuidados de pele, revelando ter ficado surpreendida com ingredientes como o Q10, o Tiamidol e, mais recentemente, o Epicelline, que promete reativar células da juventude.

Com humor e inspiração, Fernanda Serrano deixou uma mensagem motivadora:

“É possível estendermos a nossa longevidade com muita qualidade de vida! Mas está muito desse trabalho na nossa cabeça, acreditem! É só preciso começar! Vamos todos dar início a esta contínua caminhada até aos 97?”

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

As reações rapidamente se fizeram sentir: "Maravilhosa querida Fernanda!", "Que experiência espetacular", "Cada vez mais linda", "Uma princesa de Portugal", "Perfeita", entre centenas de outros comentários igualmente positivos. 

Sempre autêntica, Fernanda Serrano mostrou que cuidar da saúde vai muito além da estética — é também um compromisso consigo mesma e com a vida.

Fernanda Serrano é um dos nomes mais consagrados da ficção portuguesa e um rosto incontornável da TVI, onde tem protagonizado algumas das novelas mais marcantes da televisão nacional, como Queridas Feras”“Tempo de Viver”“Amor Maior” “Quero é Viver”. Com mais de duas décadas de ligação ao canal, consolidou-se como uma das atrizes mais acarinhadas do público.

Neste momento, a atriz dá vida à personagem Clarice na novela "A Protegida". Veja o vídeo, em baixo. 

 

Na vida pessoal, Fernanda Serrano foi casada durante cerca de 15 anos com Pedro Miguel Ramos, pai dos seus quatro filhos, mas o casal separou-se em 2019. Recentemente, a atriz separou-se de Ricardo Pereira, personal trainer.

Veja, agora, as galerias de imagens de Fernanda Serrano, que preparámos para si.

