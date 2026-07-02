«Escolho viver devagar»: Fernanda Serrano partilha nova forma de encarar a vida

Fernanda Serrano voltou a partilhar um registo de praia carregado de emoção e serenidade, acompanhado de uma reflexão sobre o valor das memórias, da paz e da simplicidade. Na mensagem, a atriz sublinha que “A vida passa depressa demais para colecionarmos apenas dias” e que o que realmente importa são “as memórias, as gargalhadas, os olhares cúmplices” e “a paz de estar ao lado de quem nos faz sentir em casa”, num tom intimista que tem marcado várias das suas partilhas recentes.

As imagens e vídeos publicados mostram Fernanda Serrano num ambiente descontraído à beira-mar, numa linha que encaixa com outras publicações suas em férias e momentos de descanso. Em conteúdos anteriores, a atriz já tinha destacado a importância dos dias em família, das paisagens de verão e dos instantes simples junto ao mar, frequentemente acompanhados de mensagens de gratidão.

Este novo registo reforça também uma postura que a própria Fernanda tem vindo a assumir publicamente: a de viver com mais leveza, presença e autenticidade. No início de 2026, por exemplo, escreveu que escolhia “voltar para mim”, cuidar do corpo e da mente e “viajar mais, amar com calma, estar com quem me faz bem”, numa reflexão muito próxima da mensagem agora partilhada.

Na publicação mais recente, Fernanda afirma que escolhe “viver devagar, amar sem reservas e encontrar beleza na simplicidade das coisas”, uma ideia que combina bem com a imagem de tranquilidade transmitida pelas fotos e vídeos na praia. A atriz acrescenta ainda que “a verdadeira riqueza é partilhar a vida com alguém que nos faz sorrir sem sequer tentar”, deixando uma nota romântica e afetuosa.

Recorde que Fernanda Serrano dá, atualmente, vida à irreverente Clarice na novela «A Protegida»: