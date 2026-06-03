Este é o lugar 'secreto' em Portugal ideal para férias ou escapadinhas. E, já conquistou famosas como Fernanda Serrano

Fernanda Serrano voltou a partilhar a sua paixão pelo Alentejo e revelou um dos seus destinos de eleição para momentos de descanso: a Herdade do Sobroso. Lugar que tmabém já conquistou outros famosos como Sara Prata, João Cajuda e Sofia Ribeiro.

A atriz destacou a sua estadia na Herdade do Sobroso, um espaço que combina turismo rural, gastronomia regional e vinhos de referência, tornando-se cada vez mais procurado para férias e escapadinhas .

Nas redes sociais, Fernanda Serrano mostrou-se rendida ao local e deixou uma mensagem entusiasmada: «Adoro boas desculpas para voltar ao meu Alentejo! E esta não é boa, é muito boa! Bandidos, turismo do Alentejo, comida alentejana, vinho extraordinário e esta suíte magnífica da família bonita da @herdade_do_sobroso! Tem tudo para ser perfeito, não acham? Esta paisagem dá-me ideias… muito boas! Até já! ♥️».

O espaço tem vindo a ganhar destaque entre várias figuras públicas, graças à tranquilidade da envolvente, à qualidade da experiência e ao conforto das acomodações. Com paisagens típicas do Alentejo e uma oferta focada no bem-estar e na autenticidade, a herdade continua a afirmar-se como um dos destinos mais procurados para quem quer fugir da rotina.

Segundo o site da Herdade do Sobroso, fica «inserida numa terra reconhecida pela excelência da sua gastronomia e vinhos e pela nobre tradição dos doces conventuais, a Herdade do Sobroso afirma-se como guardiã desse legado. O seu restaurante apresenta uma ementa cuidada e generosa, enraizada nos produtos da terra e na diversidade de sabores que definem o Alentejo.

A escolha torna-se um verdadeiro privilégio entre criações que, ao longo de vários anos consecutivos, têm sido distinguidas com prémios em prestigiados concursos gastronómicos, consagrando a Herdade do Sobroso como um destino de referência onde história, terroir e excelência se encontram à mesa.»

Recorde que Fernanda Serrano atualmente dá vida à implacável, mas cheia de humor, Clarice: