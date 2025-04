Fernanda Serrano faz confissão inesperada sobre «A Protegida»: «Gravámos uma cena em que...»

Fernanda Serrano, que interpreta Clarice na novela da TVI "A Protegida", recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores vários registos das gravações, ao lado dos colegas de elenco que compõem a sua "família" na ficção.

Nas imagens publicadas, é possível ver a atriz ao lado de Catarina Nifo, que dá vida a Mónica, Paulo Pires, no papel de Jorge, e João Bettencourt, que interpreta Gonçalo. O ambiente de cumplicidade entre o grupo é evidente, tanto nas expressões como nas palavras que a atriz escolheu para descrever a experiência:

«Sabem do que mais gosto nesta novela? Da família bonita que fazemos! Pai e Marido intenso, louco, apaixonado pela Mulher, Filhos muito amados pela doída varrida da Clarice, que ama tanto, como dá uma chinelada bem dada! Acho que não podia ter melhor. Sou uma vez mais, uma Mãe afortunada por, até aqui na ficção, ter estes filhos tão queridos e talentosos actores!».

Mas foi a referência ao par romântico da sua personagem, interpretado por Paulo Pires, que tocou especialmente os fãs:

«Quanto ao “Ursão”, amo a paixão destes dois! Hoje gravámos uma cena em que me dizia… “Vou-te amar até deixar de respirar!” Deixámos de dizer estas coisas maravilhosas e lindas de tão pirosas. Mas fazem tanta falta! De ser ditas, sentidas e recebidas! Não concordam?».

A publicação gerou de imediato uma onda de carinho por parte dos seguidores, que se mostraram comovidos e inspirados pelas palavras de Fernanda Serrano: «Lindos, parabéns a todos. Um abraço especial a Fernanda, sou uma grande fã sua», «É isso que te dá gosto todos os dias, é isso e como já disseste muitas vezes que adoras o que fazes e a recompensa está à vista. Mais um projecto que te vai deixar feliz e com marcas bonitas…», «Parabéns a todos, vocês são maravilhosos», «Adoro esta família», «Que quadro tão lindo, minha querida. Família linda. Que Deus vos abençoe sempre. Beijinhos grandes».

Com esta partilha, Fernanda Serrano volta a demonstrar o carinho e o orgulho que sente pelo seu trabalho e pelas relações criadas em cada projeto, mostrando que, dentro e fora do ecrã, o afeto e a entrega continuam a ser os ingredientes principais do seu percurso.

Veja a partilha, aqui: