Fernanda Serrano faz despedida especial: «Apesar do inevitável cansaço, um sorriso honesto»

Fernanda Serrano, 51 anos, despediu-se de mais um projeto com uma mensagem emocionada e cheia de gratidão. A atriz recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores o final de uma fase intensa, mas muito feliz, da sua vida profissional. Ao longo de 10 meses de gravações, Fernanda construiu um projeto com mais uma “família bonita”, como descreve, e não deixou ninguém de fora na hora de agradecer: «A Protegida».

“Ontem terminou mais um projeto feliz!” começa por escrever. E deixa claro porquê: "Feliz porque o partilhei com pessoas que estimo, admiro, gosto e outras que amo!" Um agradecimento sentido a colegas de elenco, velhos e novos, e às equipas que, dia após dia, dão tudo de si — mesmo com cansaço — mas nunca sem um sorriso e um abraço sincero.

Entre os nomes mencionados com carinho estão Pedro Sousa, João Bettencourt Brito e Catarina Nifo, a quem se refere como "filhos que continuam a caber no meu gigante coração de Mãe". Mas foi a referência a Paulo Pires, o seu "marido" na ficção, que mais tocou os fãs: "A ti, meu Amigo de sempre, ator e pai que tanto admiro, um até já e um abraço do tamanho do meu amor e carinho por ti!"

A atriz agradeceu também à autora Patrícia Müller, responsável pela criação da sua personagem, Clarice, que, segundo confessa, “ficou em mim”. Depois de meses intensos de gravações, Fernanda termina o texto com votos de boas férias e um “até já”, deixando no ar a promessa de novos projetos na televisão e na vida.

A publicação rapidamente se encheu de mensagens carinhosas de fãs e colegas. “Que texto tão bonito porque foi escrito com o coração ♥️ Parabéns por mais um projeto terminado que vai para as memórias felizes ♥️”, escreveu uma seguidora. Já Matilde Reymão, com quem partilhou recentemente o ecrã, limitou-se a deixar vários corações: “❤️❤️❤️❤️”, às vezes, não é preciso dizer mais nada.

Com mais de 30 anos de carreira e uma entrega constante ao público, Fernanda Serrano continua a ser uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa. E esta partilha íntima mostra, mais uma vez, o lado humano e generoso que a define, dentro e fora de cena.