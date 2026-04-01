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Com a Páscoa à porta, Fernanda Serrano ruma para destino a 4 horas de Portugal: «Na minha lista dos lugares perfeitos»

  • TVI Novelas
  • 1 abr, 11:15
Com a Páscoa à porta, Fernanda Serrano ruma para destino a 4 horas de Portugal: «Na minha lista dos lugares perfeitos» - TVI

A atriz está encantada e partilhou imagens únicas.

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Fernanda Serrano, atriz de 52 anos conhecida pelo seu papel de Clarice na novela «A Protegida», está a aproveitar uns merecidos dias de descanso em Agadir, Marrocos. A viagem, marcada por momentos de lazer e descontração, foi partilhada com os fãs através de uma série de fotografias no Instagram, onde a atriz mostrou a beleza do destino e a sua experiência pessoal.

Na legenda das imagens, Fernanda Serrano expressou a sua admiração pelo país: "Primeira vez em Agadir… e já está na minha lista dos lugares perfeitos. Marrocos há muito que me enchia as medidas pelo bom gosto, pela segurança, pela calma… mas nada me preparou para a simpatia genuína de um povo que sabe, como poucos, receber assim levemente bem!"

A atriz destacou ainda a conexão especial que sentiu com o local: "Entre o mar e o sol, descobri mais do que um destino, encontrei um lugar especial, com um amor ainda mais especial." Posteriormente, Fernanda Serrano esclareceu a companhia da viagem, revelando que não estava sozinha: "Quem veio comigo, quem foi? A minha amiga da vida."

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A publicação recebeu rapidamente uma onda de comentários de fãs e seguidores, todos a elogiar a atriz e a desejar-lhe boas férias: «Linda 🔥number one ❤️usufrui como desejas e mereces 😍»; «Boas férias aproveitem lindo lugar»; «Que bom! Divirtam-se»; «Tão lindaa a minha nandinha»; «Boas férias».

As imagens partilhadas por Fernanda Serrano refletem momentos de descontração, sol e mar, revelando não apenas a beleza de Agadir, mas também a energia positiva e a alegria da atriz durante esta escapadela.

Para quem quiser acompanhar, a galeria de fotografias partilhadas por Fernanda Serrano está disponível, mostrando a atriz a desfrutar de cada instante desta viagem inesquecível.

 

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