Vem aí em «A Protegida»: Clarice arranja, finalmente, um emprego

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) conta a Laura (Alexandra Lencastre) como correu a reunião e diz que quem não soubesse a história toda, até podia achar que Jorge (Paulo Pires) era um empresário exemplar e digno. Laura espera que as coisas corram muito mal e acha piada ao facto de Clarice ser a nova diretora comercial. Laura está cada vez mais determinada em recuperar a fábrica.

Jorge explica a Clarice o que uma diretora comercial faz e ela diz que parece tudo muito aborrecido. Jorge diz-lhe que tem de fazer um esforço, pois ele também vai trabalhar. Jorge recebe uma mensagem e fica preocupado. Jorge diz que "Eles" sabem ondem estão e que lhe mandaram uma foto deles a entrar na fábrica. Jorge e Clarice ficam tensos.

De recordar que Clarice e Jorge são os novos donos da fábrica: