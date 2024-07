Vem aí em «Cacau»: Júlia descobre que foi, novamente, «apunhalada»

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) diz a Lalá (Inês Castel-Branco) e Simone que veio ali agradecer-lhes por a terem feito despertar para a vida depois de a terem enganado tanto, avisando também Lalá que vai voltar para o escritório para exercer, indo fazer tudo para expulsá-la de lá.

Júlia fica em choque por descobrir que Simone (Alexandra Lencastre) também se envolveu com Salomão (Paulo Pires), saindo disparada Salomão pede a Sal (Carolina Amaral) para esperar até à leitura do testamento de Justino, onde irá perceber o que afinal se passa entre Rui (Nuno Pardal) e Simone. Júlia sai desiludida a dizer a Salomão que nunca pensou que ele a fosse capaz de trair com Simone. Salomão admite a Sal que fez mesmo isso para dar uma lição a Simone, que pensava que podia controlar a fortuna de Justino através dele. Salomão diz a Sal que ela irá descobrir muito mais sobre a mãe na leitura do testamento, deixando-a intrigada.

Júlia diz a Jaime e Vitória (Teresa Tavares) terem de acelerar já o seu regresso ao escritório. Salomão, que chegou entretanto, fica pasmo com aquela novidade de Júlia ir voltar a exercer. Júlia somente lhe diz lacónica que ele tem de escolher de que lado vai ficar, se do deles ou do de Lalá, que pretende expulsar do escritório o mais rápido possível.

Recorde o momento em que Júlia apanhou Salomão e Lalá em flagrante: