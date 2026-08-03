Fernanda Serrano prepara-se para fazer par romântico com este amigo de longa data. E agora vivem férias em conjunto

Fernanda Serrano está prestes a voltar aos ecrãs da TVI e já se encontra a gravar «Coração de Mãe», a nova aposta do canal. Uma das grandes novidades da novela é o reencontro profissional com Marco Delgado, ator com quem volta a partilhar uma história de amor, depois de duas colaborações que ficaram na memória dos telespectadores.

A dupla já tinha trabalhado em conjunto em «Queridas Feras» (2003) e, mais tarde, em «Sedução» (2010). Agora, mais de uma década depois, os dois atores voltam a contracenar.

Este fim de semana, Fernanda Serrano aproveitou alguns dias de descanso no Algarve, onde reuniu família e amigos para recarregar energias.

«Sabem o que uma atriz intensa faz em três dias, como se fossem duas semanas? Tudo», escreveu a atriz na legenda de uma publicação no Instagram. Nas fotografias, Fernanda mostrou vários momentos das férias: dias de praia, refeições irresistíveis e muita alegria.

Além de mostrar que contou com a companhia do filho, Santiago, de 20 anos, Serrano também revelou estar acompanhada por alguns amigos bem conhecidos do público. Entre eles estava precisamente Marco Delgado, o colega com quem vai voltar a viver uma intensa história de amor em «Coração de Mãe».

Percorra a galeria e veja as fotografias destas mini-férias de Fernanda Serrano no Algarve.