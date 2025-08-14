A Protegida

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

  • TVI Novelas
  Hoje às 16:50
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade - TVI

A atriz partilhou momentos de descontração em companhia bem especial

Entre mergulhos no mar e na piscina, brindes ao pôr-do-sol e doces partilhados à mesa, Fernanda Serrano tem vivido dias de pura felicidade. A atriz, de 51 anos, partilhou um vídeo no Instagram que é um verdadeiro postal de verão: momentos descontraídos com amigos, festas animadas e, claro, a companhia da família que é o seu maior orgulho.

«Mix de muitos sorrisos bonitos e bons destas, que têm sido umas férias com família e amigos e amigos que são a família que escolhemos! ♥️», escreveu a protagonista de “A Protegida”, onde dá vida à elegante Clarice.

Nas imagens, não faltam abraços, risos e cumplicidade. Há mergulhos refrescantes, sobremesas irresistíveis e festas em que o filho mais velho, Santiago, de 20 anos, assume as funções de DJ. A energia positiva é contagiante e a boa forma física de Fernanda, que não descura o exercício mesmo nas férias, não passou despercebida: «😍😍😍😍😍», reagiu o amigo Rui de Oliveira Nunes, enquanto outros seguidores elogiaram: "Que linda família, beijinhos para todos ❤️❤️❤️" e "Que vídeo lindo 😍 Belas e merecidas férias".

Ao lado dos filhos, Santiago, Laura (16), Maria Luísa (15) e Caetana (9), Fernanda mostra que sabe equilibrar o descanso com momentos de diversão e convívio. Cada fotografia transmite a leveza de quem aproveita cada segundo, seja numa caminhada, seja num brinde ao fim do dia.

E há uma presença especial que não passou despercebida: a atriz Ana Brito e Cunha surge em algumas das fotografias, provando que a amizade também é parte fundamental destas férias.

Com um cenário de sonho, que mistura azuis de mar e dourados de pôr-do-sol, Fernanda Serrano dá-nos uma amostra dos dias que ficam na memória. Não são apenas férias, são momentos que celebram a vida, o amor e a amizade.

