Fernanda Serrano deixa declaração de amor a um dos atores mais bonitos (mas não só) de Portugal

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica assombrado com o que lê

Foi no passado dia 26 de fevereiro que Paulo Pires celebrou 58 anos. O ator, que dá vida a Jorge em «A Protegida», recebeu inúmeras mensagens de parabéns, mas a de Fernanda Serrano destacou-se entre todas.

A atriz e amiga assinalou a data com um vídeo especial, onde compilou várias fotos dos dois. Na descrição, escreveu:

«Hoje aquele que é meu Amigo, meu colega tão generoso, um Homem correcto, talentoso actor, ama o que faz, gentil com todos, educado até mais não, lindo de babar e com as mulheres mais bonitas dentro de casa, faz anos! Que daqui por mais 30 anos continuemos juntos, dentro e fora da nossa profissão! Que sorte tenho em te ter sempre por perto! Parabéns @paulopiresoficial do coração de mais de meio Portugal! E ainda por cima és do Benfica! Perfeito portanto! 🤭».

De recordar que Paulo Pires é pai de Zoe, de 12 anos, e de Cloe, de 20 anos, ambas são fruto da relação com Astrid Werdnig, com quem está há 24 anos.

<br />

Veja também: