Fernanda Serrano relata como foi viveu o apagão: «Descobrirmos coisas tão simples de se desfrutar em família»

Em pleno apagão, José Condessa recebe 'email de socorro'

No rescaldo do apagão que afetou grande parte de Portugal no passado domingo, Fernanda Serrano recorreu às redes sociais para partilhar com os seus seguidores a forma como viveu esse dia fora do comum. Longe do drama, a atriz revelou uma perspetiva positiva e familiar, marcada por simplicidade, reencontros e momentos de verdadeira conexão.

Na publicação, Fernanda Serrano descreveu com detalhe como foi o seu "Dia do Apagão", mostrando que, mesmo sem eletricidade, há muito para aproveitar e valorizar:

«Dia do Apagão!

- gravei até hora do almoço (todas as minhas cenas, mas continuou a gravar-se em estúdio!)

- um trânsito horrível logo de repente até chegar a casa

- arrumei a garagem

- almoçámos latas de conserva e salada, como tantas outras vezes já aconteceu com pressas e faltas de tempo! Nada de novo portanto.

- fomos ver o pôr do sol lindo

- jantámos grelhados

- andámos pela rua à noite e vimos o céu estrelado

- enchemos a casa de velas. Ficou linda!

- jogamos jogos de mímica, adivinhas e palavras e rimos que nem perdidos

- descobriram o Walkman (com rádio😜) da mãe de quando tinha 19 anos e vivíamos juntos em Barcelona

- falámos muito e adormecemos juntos na sala até chegar a eletricidade, que só aconteceu perto da meia noite!

- vizinhos bons vieram ter aqui e falámos horas todos, sem pressas.

- hoje, já ninguém se lembra de como foi tão bom descobrirmos coisas tão simples de se desfrutar em família Bom dia a todos! Com muita luz e boa energia! ❤️».

A publicação rapidamente gerou uma onda de empatia e emoção, com vários seguidores a partilharem sentimentos semelhantes: «Subscrevo ❤️ Ontem voltámos a apreciar as coisas simples da vida 😍 E percebemos ainda o quão vulneráveis somos… Bom dia», «Fernanda, vocês são maravilhosos, que bom ter a vossa família, continuem para sempre assim. Ainda há esperança para a humanidade», «Ontem na minha caminhada habitual, vi famílias inteiras a desfrutar do final da tarde ❤️. Ontem não caminhei só, dá que pensar».

Com este testemunho, Fernanda Serrano provou que, mesmo nos dias menos convencionais, é possível encontrar beleza na pausa, nos afetos e na presença. Um lembrete valioso de que, quando as luzes se apagam, podemos voltar a acender o essencial: o convívio, a partilha e a simplicidade dos pequenos gestos.

Veja também: