Aos 52 anos, esta atriz mostra-se em topless e arranca elogios: «Cada vez mais bonita»

Fernanda Serrano tem aproveitado os dias de verão e os momentos de pausa entre os vários compromissos profissionais. A atriz, de 52 anos, está atualmente em destaque na novela «Coração de Mãe», da TVI, e tem aproveitado algum tempo livre para descansar.

Durante este verão, Fernanda Serrano passou alguns dias de férias no Algarve. Mais recentemente, voltou a aproveitar uma ida à praia para assistir ao pôr do sol.

Nas redes sociais, a atriz partilhou várias imagens do momento, mostrando a praia que escolheu e a paisagem ao final do dia. Em algumas fotografias, Fernanda Serrano surge a contemplar o pôr do sol, em topless.

A publicação foi acompanhada pela frase: «Comer. Orar. Amar.», numa referência ao conhecido livro e filme «Eat Pray Love», uma história sobre a transformação pessoal e a coragem de recomeçar e reinventar a própria vida.

As imagens não passaram despercebidas aos seguidores. A caixa de comentários rapidamente recebeu dezenas de mensagens, com muitos fãs a destacarem a beleza da atriz.

«Continua tão linda e charmosa», escreveu uma seguidora. «Cada vez mais bonita», pode ler-se noutro comentário. «Maravilhosa como sempre», acrescentou outro fã.

Quem é Fernanda Serrano em «Coração de Mãe»?

Em «Coração de Mãe», Fernanda Serrano dá vida a Madalena Cazais de Almeida, mulher de Frederico e mãe de Duarte.

No passado, Madalena abdicou da profissão de professora porque o marido não queria que tivesse essa ocupação. No entanto, tudo mudou quando percebeu que as frequentes viagens de negócios de Frederico iam muito além das reuniões e negociações com parceiros estratégicos.

Depois de decidir mudar de vida, Madalena voltou a ensinar e tornou-se uma mulher mais livre e completa. Ao longo da história, vai ainda envolver-se com um aluno que a fará recuperar sentimentos e emoções que julgava pertencerem ao passado.