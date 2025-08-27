"Mulher mais bonita de Portugal": Aos 51 anos, Fernanda Serrano mostra-se em biquíni nas férias

Fernanda Serrano faz declaração de amor a pessoa especial: «Um dos meus grandes amores»

Fernanda Serrano, 51 anos, continua a encantar os seguidores com a sua elegância e carisma. A atriz, de 51 anos, recorreu ao Instagram para partilhar novas fotografias captadas na praia, onde surge em biquíni, irradiando confiança e boa forma.

Veja, em baixo. a publicação mais recente da atriz.

Na legenda, Fernanda escreveu simplesmente: “Ainda de férias”, mas foram os comentários que disseram tudo. Os fãs encheram a caixa de mensagens com elogios como: “A mulher mais bonita de Portugal”, “A brasa da minha miúda... 😍”, “Uma excelente atriz, adoro. Uma mulher lindíssima, boas férias Fernanda Serrano” e ainda “Linda mulher espetacular”.

Fernanda Serrano é um dos nomes mais consagrados da ficção portuguesa e um rosto incontornável da TVI, onde tem protagonizado algumas das novelas mais marcantes da televisão nacional, como “Queridas Feras”, “Tempo de Viver”, “Amor Maior” e “Quero é Viver”. Com mais de duas décadas de ligação ao canal, consolidou-se como uma das atrizes mais acarinhadas do público.

Neste momento, a atriz dá vida à personagem Clarice na novela "A Protegida". Veja o vídeo, em baixo.

Na vida pessoal, Fernanda Serrano foi casada durante cerca de 15 anos com Pedro Miguel Ramos, pai dos seus quatro filhos, mas o casal separou-se em 2019. Recentemente, a atriz separou-se de Ricardo Pereira, personal trainer.