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«Terapia para mães desesperadas!»: Fernanda Serrano transforma concerto de Bad Bunny numa 'festa' em casa

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 58min
«Terapia para mães desesperadas!»: Fernanda Serrano transforma concerto de Bad Bunny numa 'festa' em casa - TVI

Um momento divertido em casa da atriz.

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A estreia de Bad Bunny em Portugal, na passada terça-feira, 26 de maio, continua a dominar as conversas nas redes sociais e no universo do entretenimento nacional. O artista porto-riquenho protagonizou dois concertos históricos no Estádio da Luz, em Lisboa, naquela que foi a sua primeira atuação em território português, reunindo milhares de fãs numa noite marcada por música, dança e uma energia contagiante.

O fenómeno foi tão grande que os concertos rapidamente se transformaram num dos temas mais comentados da semana. Entre vídeos, fotografias e reações, muitos famosos fizeram questão de marcar presença no espetáculo. Mas até quem não conseguiu assistir ao vivo acabou por entrar na “vibe” do cantor.

Foi precisamente isso que aconteceu com Fernanda Serrano, atriz que atualmente dá vida a Clarice na novela «A Protegida», da TVI. Apesar de não ter estado presente no concerto, a atriz mostrou que também se deixou contagiar pela febre Bad Bunny e decidiu divertir-se em casa de uma forma muito especial.

Histórias sem pausas?
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Nas redes sociais, Fernanda Serrano partilhou um vídeo divertido onde surge a dançar sozinha em casa, completamente entregue ao ambiente musical do artista porto-riquenho. Com muito humor e boa disposição, a atriz escreveu: «Mom in a good vibe! A fazer uma festa em casa sozinha! Terapia para mães desesperadas! Do melhor! Quem mais precisa disto como eu?»

Mais tarde, reforçou ainda o tom descontraído da publicação ao acrescentar: “Quando estás tão cansada que não consegues ir ver o Bad Bunny, mas ficas em casa na vibe.”

A espontaneidade e boa disposição da atriz conquistaram rapidamente os seguidores, que reagiram em massa à publicação com mensagens de carinho, elogios e identificação.

Entre os comentários deixados pelos fãs, destacam-se mensagens como: “Adoroo”, “Criatividade😍 tanta falta faz nos dias de hoje” e ainda “Perfeito! 🔥🔥😂 ADOREI A IDEIA”, demonstrando o carinho do público pela forma genuína e divertida como Fernanda Serrano partilhou o momento.

Mesmo longe do Estádio da Luz, a atriz acabou por mostrar que entrou totalmente no espírito do fenómeno Bad Bunny, provando que, às vezes, a melhor festa pode mesmo acontecer dentro de casa.

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