Fernanda Serrano esqueceu-se da câmara ligada e o resultado revelou imagens inéditas dos bastidores da TVI

Fernanda Serrano continua a ser uma das atrizes mais acarinhadas da televisão portuguesa e prepara-se para regressar ao pequeno ecrã com um dos papéis principais de «Coração de Mãe», a nova aposta de ficção da TVI para a rentrée televisiva.

Na novela, a atriz dará vida a Madalena, uma professora de Português, integrando um elenco que promete conquistar os telespectadores nos próximos meses.

Enquanto decorrem as gravações do novo projeto, Fernanda Serrano tem partilhado alguns momentos do seu dia a dia nas redes sociais. Foi precisamente através do Instagram que a atriz acabou por revelar, sem querer, um episódio divertido dos bastidores.

Num vídeo publicado recentemente, Fernanda mostrou parte da azáfama típica de um set de gravações, mas tudo aconteceu de forma inesperada: a atriz esqueceu-se de desligar a câmara e acabou por captar vários momentos do ambiente vivido nos bastidores.

Entre a correria, a agitação e o ritmo intenso das gravações, Fernanda Serrano decidiu partilhar o resultado com os seguidores, mostrando o lado mais descontraído do seu trabalho.

Na legenda da publicação, a atriz escreveu: «Quando eu me esqueço de parar o vídeo de gravar, apanho tanto disto! Sou só eu?»

A publicação rapidamente arrancou reações dos fãs, que puderam espreitar um pouco da rotina por detrás das câmaras e perceber a dinâmica das gravações da nova novela.

Conhecida pela sua proximidade com o público e pelo sentido de humor, Fernanda Serrano voltou a mostrar a espontaneidade que a caracteriza, oferecendo aos seguidores um momento divertido e genuíno dos bastidores de «Coração de Mãe».

Com estreia prevista para a próxima temporada televisiva, a nova novela da TVI marcará o regresso da atriz a um dos principais papéis da ficção nacional, numa história que promete prender a atenção dos espectadores.