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A beleza é de família! Aos 52 anos, Fernanda Serrano continua a surpreender e os filhos não ficam atrás

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 53min
A beleza é de família! Aos 52 anos, Fernanda Serrano continua a surpreender e os filhos não ficam atrás - TVI

Tal mãe tal filhos!

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Fernanda Serrano, de 52 anos, voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais ao partilhar um registo muito especial de um dia de casamento. A atriz surgiu deslumbrante com um elegante vestido rosa bebé, que evidenciou a sua excelente forma física e o seu corpo escultural. No entanto, não foi apenas a beleza da atriz que deu que falar.

Nas fotografias publicadas, Fernanda Serrano apareceu acompanhada pelos seus quatro filhos, fruto do antigo casamento com o apresentador e empresário Pedro Miguel Ramos, e rapidamente os internautas começaram a destacar as impressionantes semelhanças entre a atriz e os filhos.

Na legenda da publicação, a atriz limitou-se a escrever: «Dia de casamento muito feliz.» Bastou essa simples frase para reunir centenas de reações e elogios por parte dos fãs. Fernanda Serrano é mãe de quatro filhos, que têm crescido longe dos holofotes, mas que sempre despertam curiosidade quando aparecem ao lado da atriz.

Ora veja as imagens deste dia: 

O mais velho é Santiago Ramos, de 21 anos, nascido a 4 de março de 2005. É o único rapaz da família e, recentemente, mudou-se para o Brasil para prosseguir os estudos universitários. Segue-se Laura Ramos, que nasceu a 18 de dezembro de 2007 e tem atualmente 18 anos, tendo celebrado recentemente a entrada na maioridade. A terceira filha é Maria Luísa Ramos, nascida a 8 de junho de 2009, que tem agora 17 anos. A mais nova da família é Caetana Ramos, nascida a 3 de julho de 2015, com 11 anos, sendo frequentemente descrita pelos seguidores como uma verdadeira "mini Fernanda".

Foi precisamente a forte semelhança entre mãe e filhos que dominou a caixa de comentários da publicação. Muitos seguidores não esconderam a surpresa ao verem a família reunida e fizeram questão de destacar que os filhos são "a cara chapada" da atriz.

Entre as muitas mensagens deixadas pelos fãs, podem ler-se comentários como: «Maravilhosa essa família», «Linda de morrer», «Parabéns 🍾 muitas felicidades pela vida fora com saúde e amor», «Uma das melhores atrizes e, como se não bastasse, das mais bonitas do nosso país! Uau! Parabéns!», «Os dois filhos, muito parecidos com a sua mãe» e ainda «Lindíssimas», entre muitos outros elogios.

Mais uma vez, Fernanda Serrano demonstrou o carinho que os portugueses continuam a ter por si. Além dos inúmeros elogios à sua elegância e beleza, a publicação acabou por destacar também a cumplicidade e união da família, deixando os seguidores rendidos não só à atriz, mas também aos quatro filhos, cuja semelhança com a mãe não passou despercebida.

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