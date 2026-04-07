«É um compromisso que assumi»: Fernanda Serrano revela mudança de vida e impressiona

Aos 52 anos, Fernanda Serrano, conhecida do público pelo papel de Clarice na novela «A Protegida», voltou a destacar-se nas redes sociais com uma mensagem inspiradora sobre a importância do autocuidado e do amor-próprio.

Apesar de manter uma vida pessoal e profissional intensa, a atriz assume que cuidar de si própria passou a ser uma prioridade inegociável. Numa publicação recente, partilhou com os seguidores uma reflexão profunda sobre o impacto de pequenos gestos no bem-estar diário: «Cuidar de mim deixou de ser um luxo, é um compromisso que assumi comigo mesma! Aprendi que a nossa energia muda quando nos colocamos em primeiro lugar, quando escutamos o corpo, a pele e até o coração. Pequenos rituais fazem toda a diferença… e há aliados que se tornam inseparáveis nesta jornada (...) Porque no fim, cuidar de nós é também um ato de amor-próprio! Porque, acreditem, se nós não nos cuidarmos, ninguém mais o fará!»

A mensagem rapidamente gerou uma onda de reações positivas, com muitos seguidores a destacarem a beleza natural e a autenticidade da atriz. Entre os comentários, multiplicaram-se elogios como: «Maravilhosa, verdade temos de nos sentir bem connosco🫶», «Tão linda», «Desejo-lhe uma boa semana», «Super charmosa», «Simplesmente maravilhosa!» e «Giríssima beijinhos ❤️».

Com esta partilha, Fernanda Serrano reforça a importância de parar, cuidar de si e valorizar o bem-estar, mostrando que, mesmo numa rotina exigente, é possível encontrar equilíbrio e cultivar uma relação mais saudável consigo própria.