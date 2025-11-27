«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Fernanda Serrano, atriz de 52 anos e conhecida pelo papel de Clarice na novela «A Protegida», aproveitou uns dias de descanso no Brasil, onde passou também o seu dia de aniversário. Após este período de lazer, a estrela da ficção nacional anunciou esta quarta-feira, 27 de novembro, o seu regresso a Lisboa, pronta para organizar uma festa de arromba.

Nas redes sociais, Fernanda partilhou a novidade vestida com camisa de ganga e calças bejes, mostrando-se elegante e descontraída: «A fingir que ainda não está frio, só que está! De volta aos beijinhos e abraços quentinhos cá de casa! Agora vou começar os preparativos para a super festa do ano (depois das já existentes na família, senão ouço da Lu, Caetana e Santi)! 18° aniversário da Laura! Mãos à obra Serrano! Assim aqueço! Olá Lisboa!»

A publicação recebeu rapidamente várias reações de seguidores, destacando a admiração e o carinho pelo regresso da atriz. Entre os comentários, lê-se: «A MAIS bonita e inspiradora de Portugal. Vai ser uma Super celebração como tudo o que faz! You Rocks», «Que charmosa e linda», «Linda demais adoro!», «Sempre lindíssima» e «muitas felicidades, continuação de boa semana», entre muitos outros.

Com este regresso, Fernanda Serrano mostra que combina a elegância e o charme com a dedicação à família e aos momentos especiais, preparando agora uma celebração memorável em Lisboa.

Reveja aqui os melhores momentos da atriz no Brasil junto do seu filho: