Fernanda Serrano recebe cartas de amor e deixa mensagem nas redes sociais

Fernanda Serrano celebrou o seu 51.º aniversário no passado dia 15 de novembro . Com quase três décadas de carreira como atriz, a artista destaca-se também no papel de mãe de quatro filhos : Santiago, de 19 anos, Laura, de 17, Maria Luísa, de 15, e Caetana, de 9. Os quatro jovens são fruto do casamento, entretanto terminado, com Pedro Miguel Ramos.

A atriz mantém uma presença muito ativa no Instagram, onde partilha regularmente momentos do seu dia a dia, projetos profissionais, viagens e, claro, diversos registos em família, com especial destaque para os filhos.

No passado dia 20 de novembro, Fernanda Serrano publicou uma sequência de fotos e vídeos na mesma plataforma, mostrando aos seguidores alguns dos presentes que recebeu no seu aniversário. Entre os registos, destacam-se flores, desenhos e mensagens carinhosas, como: «Obrigada por cuidares sempre muito bem de mim».

Na descrição, pode-se ler: «Estes serão sempre os melhores presentes! Ter a mesa cheia de família e sorrisos e estas cartas de Amor incondicional e verdadeiro! #vivalavida»

Veja a partilha completa aqui:

Aproveite para assistir a um momento especial da atriz com três dos seus filhos, no programa «Goucha», exibido em novembro de 2023:

