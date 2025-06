Vem aí em «A Protegida»: Clarice e Mónica tornam-se um sucesso. Eis o motivo

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) veste uma camisa mais composta. Mostra uma caixa com produtos a Clarice (Fernanda Serrano) e diz-lhe que tem objetivos de vendas, por isso decidiu começar a fazer tutoriais de maquilhagem e pede à mãe para a filmar.

Mónica decide fazer um vídeo com Clarice, depois do sucesso que foi o seu vídeo. Clarice diz que está a pensar falar com a tal mulher que quer ajudar José Diogo (Pedro Sousa) e pedir-lhe para contratar um bom advogado. Mónica acha que a mãe faz bem e não tem nada a perder. Mónica põe a gravar e começa a maquilhar a mãe.

Mónica edita o vídeo de Clarice. Ela supervisiona e pede-lhe para pôr um filtro. Sem mais nem menos, Mónica corre com Clarice, para trabalhar à vontade.

Mónica diz à mãe que os vídeos estão a resultar e as vendas estão a ser um sucesso. Clarice pergunta se também vai receber, mas Mónica não promete nada.

Recorde-se que Clarice tem vivido em depressão: