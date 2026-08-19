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Estas são as primeiras imagens da novela «Coração de Mãe» e Fernanda Serrano chorou a vê-las

  • TVI Novelas
  • Há 47 min
Estas são as primeiras imagens da novela «Coração de Mãe» e Fernanda Serrano chorou a vê-las - TVI

Fernanda Serrano é surpreendida com as primeiras imagens, em vídeo, da novela «Coração de Mãe», que estreia em setembro, na TVI

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Fernanda Serrano esteve esta manhã no programa Dois às 10, da TVI, e foi surpreendida com aquelas que são as primeiras imagens da nova novela da TVI, Coração de Mãe, que chega em breve à TVI. A atriz, de 52 anos, viu as cenas da novela em vídeo pela primeira vez e até se emocionou, sobretudo por causa da personagem que interpreta.

Fernanda Serrano dá vida a Madalena, a uma professora, que começa a história como mulher de Frederico (Marco Delgado).  

A novela «Coração de Mãe», o novo grande projeto de ficção da TVI, já tem previsão de estreia. Esta história arrebatadora chega em setembro à TVI. 

Produzida pela Plural Entertainment e escrita por Sara Sampaio Simões, Elisabete Moreira e Ricardo Silveirinha, «Coração de Mãe» mergulha num universo onde o amor incondicional enfrenta limites inesperados, os sacrifícios podem ter consequências irreversíveis e os dilemas sociais assumem um papel central.

«Coração de Mãe» vai combinar drama, emoção e personagens que prometem conquistar o público desde o primeiro episódio.

Até onde pode ir uma mãe para proteger quem ama? As respostas chegam em setembro, em mais uma grande estreia da TVI.

Todas as novidades da novela «Coração de Mãe» vão estar disponíveis no nosso site e redes sociais.  

Veja aqui o vídeo com as primeiras imagens desta novela: 

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