«Uma das coisas mais assustadoras da vida»: Fernanda Serrano surpreende com desabafo profundo antes de momento importante

Fernanda Serrano está prestes a regressar aos ecrãs da TVI e já se encontra a gravar Coração de Mãe, a nova aposta de ficção do canal. O regresso acontece numa produção que promete abordar temas fortes e que proporciona também à atriz um reencontro profissional muito aguardado com Marco Delgado.

Nas redes sociais, Fernanda Serrano partilhou uma reflexão sobre o novo projeto e confessou estar particularmente sensibilizada com as histórias e os temas abordados na novela. A atriz falou sobre violência doméstica, violência psicológica, manipulação, medo e fragilidade humana, destacando a forma como estas realidades continuam presentes na sociedade.

«Há temas que, de tanto ouvirmos falar deles, chegamos a pensar que já não nos surpreendem», começou por escrever a atriz.

Entre os assuntos que mais a marcaram, Fernanda Serrano destacou precisamente a violência doméstica e psicológica, assim como a manipulação e as consequências que determinadas situações podem ter na vida das pessoas.

A atriz admite que, por vezes, chegou a pensar que estas eram questões que já não tinham a mesma atualidade ou que pertenciam a histórias que a sociedade deveria ter conseguido ultrapassar.

«Temas que, confesso, às vezes pensei que já fossem pouco atuais. Que pertenciam a histórias que já devíamos ter ultrapassado», afirmou.

No entanto, a realidade acabou por lhe mostrar o contrário. Para Fernanda Serrano, uma das partes mais assustadoras da vida é precisamente perceber que existem sempre novas circunstâncias capazes de surpreender e que determinadas situações podem levar as pessoas a enfrentar realidades que nunca imaginaram.

«Talvez uma das coisas mais assustadoras da vida seja precisamente esta: perceber que o mundo consegue sempre surpreender-nos», refletiu.

A atriz destacou ainda a existência de pessoas, circunstâncias e dores que podem conduzir a lugares inesperados, reforçando o impacto que a nova novela está a ter em si.

«É também por isso que esta novela me está a tocar tanto», confessou.

Segundo Fernanda Serrano, Coração de Mãe aborda realidades duras e profundamente humanas, algumas delas muito mais próximas do quotidiano do que seria desejável.

«Coração de Mãe fala de coisas duras, muito humanas, e de realidades que, por vezes, estão bem mais perto de nós do que gostaríamos de acreditar», escreveu.

«E vem aí»

Com as gravações já em curso, Fernanda Serrano deixou ainda uma mensagem de expectativa aos seguidores: «E vem aí. Preparem-se…»

Na mesma publicação, a atriz aproveitou para recordar ainda Joana Solnado, mostrando entusiasmo pelo seu regresso e deixando uma mensagem dirigida ao ator Raul.

«E já todos tínhamos tantas saudades da @joanasolnadoficial. Que maravilhosa neta e atriz nos ofereceste querido Raul! Obrigada ❤️», escreveu.

A publicação não passou despercebida e recebeu várias mensagens de carinho e apoio. Entre os comentários, destacam-se palavras como «Deusa Nanda», deixada por Joana Solnado, além de mensagens de seguidores que confessaram estar felizes pelo regresso da atriz e ansiosos por acompanhar Coração de Mãe.

«Estou tão feliz por ti ❤️ Não vou perder um único episódio de Coração de Mãe», escreveu uma das seguidoras, enquanto outros desejaram «sucesso» à atriz e confessaram estar «ansiosos» pela estreia da nova produção.