Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Coração de mãe

«Uma das coisas mais assustadoras da vida»: Fernanda Serrano surpreende com desabafo profundo antes de momento importante

  • Constança Maça
  • Há 3h e 10min
«Uma das coisas mais assustadoras da vida»: Fernanda Serrano surpreende com desabafo profundo antes de momento importante - TVI

A atriz faz reflexão emocionante e deixa aviso

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Fernanda Serrano está prestes a regressar aos ecrãs da TVI e já se encontra a gravar Coração de Mãe, a nova aposta de ficção do canal. O regresso acontece numa produção que promete abordar temas fortes e que proporciona também à atriz um reencontro profissional muito aguardado com Marco Delgado.

Nas redes sociais, Fernanda Serrano partilhou uma reflexão sobre o novo projeto e confessou estar particularmente sensibilizada com as histórias e os temas abordados na novela. A atriz falou sobre violência doméstica, violência psicológica, manipulação, medo e fragilidade humana, destacando a forma como estas realidades continuam presentes na sociedade.

«Há temas que, de tanto ouvirmos falar deles, chegamos a pensar que já não nos surpreendem», começou por escrever a atriz.

Entre os assuntos que mais a marcaram, Fernanda Serrano destacou precisamente a violência doméstica e psicológica, assim como a manipulação e as consequências que determinadas situações podem ter na vida das pessoas.

A atriz admite que, por vezes, chegou a pensar que estas eram questões que já não tinham a mesma atualidade ou que pertenciam a histórias que a sociedade deveria ter conseguido ultrapassar.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

«Temas que, confesso, às vezes pensei que já fossem pouco atuais. Que pertenciam a histórias que já devíamos ter ultrapassado», afirmou.

No entanto, a realidade acabou por lhe mostrar o contrário. Para Fernanda Serrano, uma das partes mais assustadoras da vida é precisamente perceber que existem sempre novas circunstâncias capazes de surpreender e que determinadas situações podem levar as pessoas a enfrentar realidades que nunca imaginaram.

«Talvez uma das coisas mais assustadoras da vida seja precisamente esta: perceber que o mundo consegue sempre surpreender-nos», refletiu.

A atriz destacou ainda a existência de pessoas, circunstâncias e dores que podem conduzir a lugares inesperados, reforçando o impacto que a nova novela está a ter em si.

«É também por isso que esta novela me está a tocar tanto», confessou.

Segundo Fernanda Serrano, Coração de Mãe aborda realidades duras e profundamente humanas, algumas delas muito mais próximas do quotidiano do que seria desejável.

«Coração de Mãe fala de coisas duras, muito humanas, e de realidades que, por vezes, estão bem mais perto de nós do que gostaríamos de acreditar», escreveu.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

«E vem aí»

Com as gravações já em curso, Fernanda Serrano deixou ainda uma mensagem de expectativa aos seguidores: «E vem aí. Preparem-se…»

Na mesma publicação, a atriz aproveitou para recordar ainda Joana Solnado, mostrando entusiasmo pelo seu regresso e deixando uma mensagem dirigida ao ator Raul.

«E já todos tínhamos tantas saudades da @joanasolnadoficial. Que maravilhosa neta e atriz nos ofereceste querido Raul! Obrigada ❤️», escreveu.

A publicação não passou despercebida e recebeu várias mensagens de carinho e apoio. Entre os comentários, destacam-se palavras como «Deusa Nanda», deixada por Joana Solnado, além de mensagens de seguidores que confessaram estar felizes pelo regresso da atriz e ansiosos por acompanhar Coração de Mãe.

«Estou tão feliz por ti ❤️ Não vou perder um único episódio de Coração de Mãe», escreveu uma das seguidoras, enquanto outros desejaram «sucesso» à atriz e confessaram estar «ansiosos» pela estreia da nova produção.

Relacionados

«Sim isto é amor»: Rita Pereira deixa o coração falar e partilha uma das imagens mais emotivas de sempre

Nem acabada de acordar perde o encanto! Fernanda Serrano deixa fãs rendidos: «Deusa»

Descobrimos a estrela da TVI que esteve com um dos atores mais reconhecidos da Netflix

Coração De Mãe

Nem acabada de acordar perde o encanto! Fernanda Serrano deixa fãs rendidos: «Deusa»

Coração De Mãe
seg, 24 ago

Estas são as primeiras imagens da novela «Coração de Mãe» e Fernanda Serrano chorou a vê-las

Coração De Mãe
qua, 19 ago

Fernanda Serrano admite a possibilidade de um novo amor

Coração De Mãe
qua, 19 ago

Fernanda Serrano fica em lágrimas ao recordar o divórcio: “Até me emociono a falar nisso”

Coração De Mãe
qua, 19 ago

Em direto, Cristina Ferreira surpreende Fernanda Serrano: “Ela vai ver pela primeira vez”

Coração De Mãe
qua, 19 ago

As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

Coração De Mãe
ter, 11 ago
Mais Coração De Mãe

Mais Vistos

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

23 jul 2024
1

«A dor que sinto não tem explicação»: Famoso ator está de luto e partilha despedida comovente

A Fazenda
Ontem
2

Cinema de luto: morreu um dos atores mais adorados e venerados de sempre

Ontem
3

Vem aí «A Madrasta»: João Maria desconfia de Francisca e decide contar tudo à polícia

A Madrasta
Ontem
4

Vem aí «A Madrasta»: Quem tentou matar Pedro? Carminho recorda conversa suspeita com Felícia

A Madrasta
Ontem
5

Vem aí «Terra Forte»: Débora não suporta saber que António vai viajar com Flor e toma decisão radical

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Terra Forte: Vivi e Laura entram em confronto e testamento termina em discussão explosiva

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Testamento de Armando deixa todos em choque com decisão sobre Lu

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Francisca desaba perante o bebé e revela a verdade sobre Pedro

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Diana apanha homem dentro de casa à procura do diário de Patrícia

A Madrasta
Ontem

«Uma das coisas mais assustadoras da vida»: Fernanda Serrano surpreende com desabafo profundo antes de momento importante

Coração De Mãe
Hoje

Aos 47 anos, famosa atriz enfrenta raro tumor cerebral: «Estou grata por estar viva»

Hoje
FORA DO ECRÃ

«Uma das coisas mais assustadoras da vida»: Fernanda Serrano surpreende com desabafo profundo antes de momento importante

Coração De Mãe
Hoje

Aos 47 anos, famosa atriz enfrenta raro tumor cerebral: «Estou grata por estar viva»

Hoje

«A dor que sinto não tem explicação»: Famoso ator está de luto e partilha despedida comovente

A Fazenda
Ontem

Cinema de luto: morreu um dos atores mais adorados e venerados de sempre

Ontem

José Condessa deixa-se levar pelas emoções e faz confissão sentida: «Chorei, cantei, ri e sonhei »

qua, 26 ago

Descobrimos a estrela da TVI que esteve com um dos atores mais reconhecidos da Netflix

qua, 26 ago
Mais Fora do Ecrã