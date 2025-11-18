A Protegida

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

  TVI Novelas
  Ontem às 19:32
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural - TVI

A atriz roubou todas as atenções.

Fernanda Serrano celebrou, no passado dia 15 de novembro, o seu 52.º aniversário e decidiu partilhar com os fãs um registo especial de um dia que classifica como verdadeiramente memorável. A atriz publicou um carrossel de imagens que rapidamente se tornou inspirador para quem a acompanha: um cenário idílico no Brasil junto à praia, águas cristalinas com peixes coloridos, barcos ao fundo e, sobretudo, muitos sorrisos.

No texto que acompanhou as fotografias, Fernanda Serrano descreveu aquilo que considera ter sido um dia absolutamente perfeito: «Ontem tive aquilo que entendo ser o meu dia perfeito de aniversário! Sol, mergulhos num mar cheio de peixes coloridos, música e muitos sorrisos! Abraços não faltaram. Faltaram mais alguns Amigos e os meus outros dois Amores! Para o ano… agora vou continuar a usufruir destes momentos que vou querer guardar no meu mais bonito álbum de memórias felizes! ♥️»

Ora veja as fotografias: 

Para além da felicidade evidente, houve um detalhe que não passou despercebido: a forma física irrepreensível da atriz, que surgiu descontraída, de biquíni, exibindo um corpo escultural, elegante e saudável aos 52 anos. As imagens geraram admiração imediata e multiplicaram-se os elogios pela positividade, energia e beleza que Fernanda transmite.

A publicação encheu-se rapidamente de comentários carinhosos e mensagens de parabéns. «Parabéns miúda ❤️ que sejas muito feliz sempre!!!!!», escreveu Paulo Pires. Outro comentário destacou o carinho e a amizade: «Que bom querida!!! Já, já vou eu aí também matar saudades da minha boneca 😍». Houve ainda quem desejasse um ano brilhante: «Parabénsssss!! Que seja um ano maravilhoso com tudo o que desejas e mereces. Muita luz! Saúde».

A comemoração mostrou não apenas um aniversário especial, mas também um momento de serenidade, plenitude e celebração da vida. A atriz continua a inspirar milhares de seguidores com a sua energia vibrante, a sua forma física impressionante e a forma autêntica como partilha os pequenos grandes momentos que tornam a vida mais bonita.

