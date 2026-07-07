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Após derrota de Portugal, atriz da TVI escreve carta a Cristiano Ronaldo:"Ontem olhei para os meus filhos e vi-lhes as lágrimas"

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:04
Após derrota de Portugal, atriz da TVI escreve carta a Cristiano Ronaldo:"Ontem olhei para os meus filhos e vi-lhes as lágrimas" - TVI

A atriz não esconde o orgulho no capitão da Seleção

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A derrota de Portugal diante de Espanha deixou milhões de adeptos desiludidos, mas também abriu espaço para homenagens cheias de emoção ao jogador que continua a marcar gerações. Entre as muitas reações que surgiram nas redes sociais, destacou-se a mensagem sentida de Fernanda Serrano, que decidiu dirigir algumas palavras a Cristiano Ronaldo e ao legado que construiu ao longo de mais de duas décadas ao serviço da Seleção Nacional.

A atriz da TVI confessou que não dedica muito tempo ao futebol, mas fez questão de sublinhar que esta história vai muito além do desporto. “Há pessoas que vencem troféus. E depois há aquelas que vencem o tempo”, começou por escrever, recordando tudo aquilo que o capitão português representou para o país. Para Fernanda Serrano, Cristiano Ronaldo foi “muito mais do que o melhor jogador do mundo”, destacando a sua capacidade de transformar talento em trabalho, ambição em exemplo e sonhos em conquistas.

Mas foi ao falar dos filhos que a atriz deixou uma das passagens mais marcantes da publicação. “Ontem olhei para os meus filhos e vi-lhes as lágrimas”, revelou. Segundo Fernanda Serrano, não eram apenas lágrimas por uma derrota, mas pela consciência de que até os maiores ídolos chegam a um momento em que o tempo começa a pesar. “Até os gigantes se aproximam da despedida”, escreveu, numa reflexão que tocou muitos seguidores.

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A atriz fez ainda questão de agradecer aquilo que considera ser o verdadeiro legado de Cristiano Ronaldo. Mais do que golos, recordes ou troféus, destacou a inspiração deixada a milhões de crianças e jovens. “O teu maior legado são os milhões de crianças que cresceram a acreditar que a disciplina vence o talento quando o talento não trabalha”, afirmou, elogiando a entrega e a dedicação que o capitão sempre demonstrou ao representar Portugal.

Nos comentários, muitos seguidores identificaram-se com as palavras da atriz. “Orgulho e gratidão ❤️💚”, escreveu uma internauta. Outra acrescentou: “Igual aqui. Futebol não é a minha praia. Mas lendas são lendas e esta tem todo o meu respeito ❤️”. Reações que mostram que, independentemente dos resultados dentro de campo, Cristiano Ronaldo continua a ocupar um lugar único no coração dos portugueses.

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