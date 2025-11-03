A Protegida

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:19
Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho - TVI

Filho no centro da polémica e Fernanda Serrano não se cala.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A atriz Fernanda Serrano, de 51 anos, continua a demonstrar que é uma mãe babada, orgulhosa dos seus quatro filhos e não hesita em partilhar nas redes sociais os momentos de carinho e orgulho que sente pela família.

Recentemente, a atriz publicou uma mensagem carregada de orgulho e afeto pelo percurso profissional do filho mais velho, Santiago. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Entre os muitos comentários de apoio e elogio, surgiu uma crítica que não passou despercebida. Uma internauta questionou o motivo do orgulho de Fernanda, perguntando publicamente: “Mas, afinal, orgulho em quê? Ele é médico, polícia, engenheiro ou cientista???”

Esta pergunta, embora simples, revelou-se provocadora, levando a atriz a responder sem filtros. Nas suas redes sociais, Fernanda Serrano reagiu com firmeza: “Há gente que tem tempo para tudo…” uma frase que evidencia não só a sua proteção incondicional pelo filho, mas também a sua atitude perante comentários mal-intencionados ou julgamentos sem fundamento.

Fernanda Serrano continua a demonstrar que o orgulho de uma mãe não depende de profissões ou títulos, mas sim do esforço, caráter e felicidade dos filhos. A sua reação mostra uma postura clara: não se deixa abalar por críticas superficiais e valoriza acima de tudo o amor familiar.

Em tempos em que as redes sociais estão repletas de opiniões de todo o tipo, a atitude da atriz serve de exemplo de proteção, orgulho e autenticidade materna, lembrando que, muitas vezes, a felicidade de uma família é o que realmente importa.

Reveja aqui uma conversa entre Fernanda Serrano e Cristina Ferreira em que falam do mais recente tratamento íntimo da atriz que foi alvo de milhares de críticas.

Veja também: 

«Emoções à flor da pele»: Rosa Bela viveu um mês muito intenso e decidiu revelar o que se passou - Novelas - TVI

«O coração confirmou»: Rita Pereira explode de emoção com vitória histórica - Novelas - TVI 

Relacionados

«O coração confirmou»: Rita Pereira explode de emoção com vitória histórica

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Após ser enganada, Laura cede e pede desculpa a Mariana

A Protegida
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Virgílio usa a morte de Benedita para levar o seu plano maléfico em frente

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Jorge consegue dar o maior golpe que alguma vez imaginou

A Protegida
sáb, 1 nov

Exclusivo «A Protegida»: Laura acaba a relação com Óscar. E, tem uma forte razão

A Protegida
sáb, 1 nov

JD surpreende Mariana: «Isto é o nosso casamento»

A Protegida
sex, 31 out
Mais A Protegida

Mais Vistos

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Hoje
1

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Para Sempre
qua, 19 fev
2

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Hoje
3

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
4

Adeus Lisboa e Porto. Jornalistas estrangeiros dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono

sáb, 1 nov
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete

A Protegida
Ontem

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

Ontem

«Aprovado?»: Sofia Arruda arrisca novo visual e o resultado é impressionante

Hoje

«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego

Queridos Papás
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Hoje

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

A Protegida
Hoje

Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora

Hoje

Lourenço Ortigão brilha ao lado de estrelas de Hollywood e é muito aplaudido

Hoje

«O coração confirmou»: Rita Pereira explode de emoção com vitória histórica

Terra Forte
Hoje

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Hoje
Mais Fora do Ecrã