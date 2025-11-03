Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

A atriz Fernanda Serrano, de 51 anos, continua a demonstrar que é uma mãe babada, orgulhosa dos seus quatro filhos e não hesita em partilhar nas redes sociais os momentos de carinho e orgulho que sente pela família.

Recentemente, a atriz publicou uma mensagem carregada de orgulho e afeto pelo percurso profissional do filho mais velho, Santiago. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Entre os muitos comentários de apoio e elogio, surgiu uma crítica que não passou despercebida. Uma internauta questionou o motivo do orgulho de Fernanda, perguntando publicamente: “Mas, afinal, orgulho em quê? Ele é médico, polícia, engenheiro ou cientista???”

Esta pergunta, embora simples, revelou-se provocadora, levando a atriz a responder sem filtros. Nas suas redes sociais, Fernanda Serrano reagiu com firmeza: “Há gente que tem tempo para tudo…” uma frase que evidencia não só a sua proteção incondicional pelo filho, mas também a sua atitude perante comentários mal-intencionados ou julgamentos sem fundamento.

Fernanda Serrano continua a demonstrar que o orgulho de uma mãe não depende de profissões ou títulos, mas sim do esforço, caráter e felicidade dos filhos. A sua reação mostra uma postura clara: não se deixa abalar por críticas superficiais e valoriza acima de tudo o amor familiar.

Em tempos em que as redes sociais estão repletas de opiniões de todo o tipo, a atitude da atriz serve de exemplo de proteção, orgulho e autenticidade materna, lembrando que, muitas vezes, a felicidade de uma família é o que realmente importa.

Reveja aqui uma conversa entre Fernanda Serrano e Cristina Ferreira em que falam do mais recente tratamento íntimo da atriz que foi alvo de milhares de críticas.

Veja também:

«Emoções à flor da pele»: Rosa Bela viveu um mês muito intenso e decidiu revelar o que se passou - Novelas - TVI

«O coração confirmou»: Rita Pereira explode de emoção com vitória histórica - Novelas - TVI