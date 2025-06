Fernanda Serrano recebe uma declaração de amor pública. E, não é de quem está a pensar

Fernanda Serrano viveu um dia verdadeiramente especial e fez questão de partilhar esse momento com os seus seguidores no Instagram. A atriz, de 51 anos, assinalou duas datas marcantes na sua vida: o 80.º aniversário do pai e a entrega do diploma da filha Laura, que terminou mais uma importante etapa académica.

«Ontem foi um Dia cheio de momentos bonitos, únicos e que nos rebentam o coração de Amor! Foi um dia irrepetível, único e que irei querer guardar nas minhas melhores e mais bonitas memórias! Dia do 80.º aniversário do melhor Pai e Avô do Mundo! Dia de entrega do diploma da minha finalista Laura linda! Um orgulho tão grande, por ver um percurso bonito acontecer! Grata! Muito! Todos os dias da minha Vida», escreveu a atriz na legenda da publicação, acompanhada de fotografias ternurentas em família.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de felicitação dos fãs e amigos, que quiseram parabenizar Fernanda Serrano pela data especial. Contudo, houve um comentário em particular que não passou despercebido: a filha Laura deixou uma emocionante declaração de amor à mãe ao escrever: «Amo-te mãe ❤️», demonstrando o carinho e a cumplicidade que une as duas. Por sua vez, Fernanda Serrano respondeu: «e eu a Ti! Todos os dias mais».

Para além de Laura, Fernanda Serrano é ainda mãe de Santiago, Maria Luísa e Caetana, fruto do seu anterior relacionamento com Pedro Miguel Ramos. A atriz é muito dedicada à família e frequentemente partilha momentos de felicidade e orgulho com os filhos, que são a sua grande prioridade.

Este gesto carinhoso entre mãe e filha não deixou ninguém indiferente e emocionou muitos seguidores da atriz, que elogiaram a bonita relação familiar.