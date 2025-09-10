"Já não é a primeira vez": Fernanda Serrano vive situação delicada e faz denuncia

Fernanda Serrano faz declaração de amor a pessoa especial: «Um dos meus grandes amores»

Tentativa de Burla: Fernanda Serrano, de 51 anos, foi alvo de uma tentativa de burla, que revelou aos seguidores através do Instagram.

Alerta: A atriz partilhou o episódio nas redes sociais, acompanhado de um registo da mensagem, reforçando o alerta aos fãs.

Tal como já aconteceu com outras figuras públicas, Fernanda Serrano de 51 anos, foi recentemente alvo de uma tentativa de burla. A própria atriz, de 49 anos, revelou o incidente através do seu Instagram.

Através dos storys a atriz escreveu: "Atenção a estas mensagens fraudulentas. Acabei de receber. Respondi-lhes à bruta! Como merecem", começou por escrever Fernanda Serrano, na legenda de uma publicação onde partilhou a mensagem recebida. "Nunca paguem nada deste género! As EDPs da vida ainda não nos enviam faturas por SMS", acrescentou, alertando os seguidores para este tipo de fraude.

Relembre-se que nos últimos anos, Fernanda Serrano tem consolidado a sua presença na ficção da TVI, destacando-se em produções recentes como Amar Demais, Quero é Viver e atualmente dá vida a Clarice na novela A Protegida (2023). Estes trabalhos evidenciam a sua versatilidade e talento, confirmando-a como uma das atrizes mais relevantes da televisão portuguesa contemporânea.

Veja aqui uma das cenas mais emocionantes da atriz na novela A Protegida:

