"Já não é a primeira vez": Fernanda Serrano vive situação delicada e faz denuncia

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 11min
Fernanda Serrano revelou um episódio inesperado que deixou os seus seguidores em alerta.

  • Tentativa de Burla: Fernanda Serrano, de 51 anos, foi alvo de uma tentativa de burla, que revelou aos seguidores através do Instagram.

  • Alerta: A atriz partilhou o episódio nas redes sociais, acompanhado de um registo da mensagem, reforçando o alerta aos fãs.

Tal como já aconteceu com outras figuras públicas, Fernanda Serrano de 51 anos,  foi recentemente alvo de uma tentativa de burla. A própria atriz, de 49 anos, revelou o incidente através do seu Instagram.

Através dos storys a atriz escreveu: "Atenção a estas mensagens fraudulentas. Acabei de receber. Respondi-lhes à bruta! Como merecem", começou por escrever Fernanda Serrano, na legenda de uma publicação onde partilhou a mensagem recebida. "Nunca paguem nada deste género! As EDPs da vida ainda não nos enviam faturas por SMS", acrescentou, alertando os seguidores para este tipo de fraude.

Para além deste episódio, é possível ver algumas das melhores imagens de Fernanda Serrano nas galerias de fotografias que preparamos para si, permitindo aos fãs acompanhar de perto momentos marcantes da vida e carreira da atriz.

Relembre-se que nos últimos anos, Fernanda Serrano tem consolidado a sua presença na ficção da TVI, destacando-se em produções recentes como Amar Demais, Quero é Viver e atualmente dá vida a Clarice na novela A Protegida (2023). Estes trabalhos evidenciam a sua versatilidade e talento, confirmando-a como uma das atrizes mais relevantes da televisão portuguesa contemporânea.

Veja aqui uma das cenas mais emocionantes da atriz na novela A Protegida: 

"Já não é a primeira vez": Fernanda Serrano vive situação delicada e faz denuncia

