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De coração cheio, Fernanda Serrano vive momento inesquecível: «Um dia carregado de amor»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:08
De coração cheio, Fernanda Serrano vive momento inesquecível: «Um dia carregado de amor» - TVI

Uma partilha cheia de emoção.

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Fernanda Serrano celebrou uma despedida de solteira surpresa para a sua amiga Patrícia e partilhou uma mensagem muito emocional sobre o dia, cheio de amor, cumplicidade e gargalhadas.

A atriz descreveu Patrícia como «uma mulher extraordinária que a vida me ofereceu há muitos anos e que, com o tempo, se tornou muito mais do que uma amiga: uma verdadeira irmã de coração». A surpresa foi organizada em segredo e com muito amor, com todas as mulheres próximas da noiva reunidas para a celebrar.

«Ver o sorriso da Patrícia quando percebeu toda a surpresa preparada para ela foi um daqueles momentos que não se explicam, apenas se sentem», escreveu Fernanda, destacando o olhar em volta das mulheres que a amam como outro momento especial. O dia foi assinalado por «gargalhadas, cumplicidade, abraços apertados e memórias que ficarão para sempre connosco». A atriz sublinhou ainda que o encontro foi «um dia carregado de amor. De puro amor».

Fernanda Serrano referiu-se à despedida como «o verdadeiro Barco do Amor. ⚓️», numa referência simbólica à união e à celebração da amizade. No final, deixou uma mensagem de desejo para a noiva: «Que a vida te continue a sorrir, que nunca te faltem razões para seres feliz e que esta nova etapa seja tão bonita quanto tu mereces. Viva a Noiva!».

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Recorde que Fernanda Serrano atualmente dá vida à implacável, mas cheia de humor, Clarice:

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