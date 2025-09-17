A Protegida

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

Fernanda Serrano recorreu ao Instagram para partilhar uma fotografia com Diogo Infante, onde revelou sentir saudades do colega e amigo com quem já contracenou em várias novelas.

  • Fernanda Serrano partilhou um story com Diogo Infante e assumiu sentir saudades.

  • Os dois atores já contracenaram em várias novelas, incluindo «Quero é Viver».

  • A publicação reforça a amizade e cumplicidade que os une dentro e fora do ecrã.

Fernanda Serrano mostrou, mais uma vez, a cumplicidade que mantém com alguns dos colegas de profissão. Nos stories do Instagram, a atriz partilhou uma fotografia com Diogo Infante e confessou sentir saudades do ator.

A mensagem simples, mas carregada de carinho, emocionou os seguidores, que se habituaram a ver a dupla em vários projetos televisivos. Entre os trabalhos em comum, destaca-se a novela «Quero é Viver», na qual interpretaram marido e mulher, deixando marcas junto do público.

A amizade entre Fernanda Serrano e Diogo Infante vai muito além das câmaras e esta partilha veio reforçar a ligação duradoura que os une, alimentando a expectativa de que possam voltar a contracenar no futuro.

Tal como já aconteceu com outras figuras públicas, Fernanda Serrano de 51 anos,  foi recentemente alvo de uma tentativa de burla. A própria atriz, de 49 anos, revelou o incidente através do seu Instagram.

Através dos storys a atriz escreveu: "Atenção a estas mensagens fraudulentas. Acabei de receber. Respondi-lhes à bruta! Como merecem", começou por escrever Fernanda Serrano, na legenda de uma publicação onde partilhou a mensagem recebida. "Nunca paguem nada deste género! As EDPs da vida ainda não nos enviam faturas por SMS", acrescentou, alertando os seguidores para este tipo de fraude.

Para além deste episódio, é possível ver algumas das melhores imagens de Fernanda Serrano na festa da nova grelha da TVI.

Relembre-se que nos últimos anos, Fernanda Serrano tem consolidado a sua presença na ficção da TVI, destacando-se em produções recentes como Amar Demais, Quero é Viver e atualmente dá vida a Clarice na novela A Protegida (2023). Estes trabalhos evidenciam a sua versatilidade e talento, confirmando-a como uma das atrizes mais relevantes da televisão portuguesa contemporânea.

Veja aqui uma das cenas mais emocionantes da atriz na novela A Protegida: 

