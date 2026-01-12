Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

Em «A Protegida», Francisco (Vitor d' Andrade) pergunta a Sanjay (Mário Oliveira) quanto tempo vai demorar a instalar o protótipo. Sanjay diz que devia perguntar ao dono do mesmo e aponta para Virgílio (Diogo Morgado). Margarida (Inês Herédia) avisa Virgílio que Clarice (Fernanda Serrano) quer falar com ele. Francisco relembra Sanjay que é funcionário da fábrica e deve obedecer às ordens que lhe dão.
Clarice pede ajuda a Virgílio para gerir a fábrica, pois Jorge (Paulo Pires) é que percebia do negócio e ela não percebe nada. Virgílio diz-lhe que tem Francisco, mas Clarice não quer que ele saiba que ela não percebe nada daquilo. Clarice está disposta a pagar bem, para Virgílio ser seu assistente, mas ele só aceita se ela lhe der uma parte da fábrica.
