Fernanda Serrano partilha tradição emocionante: «Choro sempre»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:13
A atriz partilhou a emoção de assistir ao espetáculo noturno do parque e deixou uma mensagem cheia de ternura.

Fernanda Serrano viajou até à Disneyland Paris com as filhas e fez questão de partilhar com os seguidores um dos momentos mais marcantes da visita: o espetáculo noturno que encerra o parque. A atriz confessou que, mesmo após várias passagens pelo local, continua a emocionar-se sempre que assiste ao famoso show de luz, cor e som.

«O espetáculo de luz, cor e som das 22.00 e que fecha o parque é qualquer coisa de único e maravilhoso! Choro sempre!», escreveu Fernanda Serrano, revelando que a experiência continua a tocá-la profundamente.

A atriz sublinhou ainda o sentimento de gratidão por poder viver estes instantes ao lado das filhas. «Choro sempre de felicidade e gratidão por conseguir apreciar e usufruir de algo tão bonito e cuidadosamente tão bem preparado!», declarou, destacando o encanto e atenção ao detalhe que tornam a magia da Disney tão especial.

Numa mensagem que rapidamente conquistou os seguidores, Fernanda acrescentou que este é um espetáculo que todos deveriam ver pelo menos uma vez: «Algo que todos os corações belos, bons e bonitos deveriam ver pelo menos uma vez na vida!».

Atualmente, Fernanda Serrano dá vida a Clarice na novela «A Protegida»:

