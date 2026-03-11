Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
A Protegida

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 26min
Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida” - TVI

Revelamos tudo.

A atriz Fernanda Serrano, de 52 anos, uma das figuras mais consagradas da televisão portuguesa, voltou a tocar os seguidores com uma partilha pessoal nas redes sociais. Com uma carreira de várias décadas no teatro e na televisão, a atriz dá atualmente vida à personagem Clarice na novela A Protegida, continuando a conquistar o público com o seu talento e carisma.

Conhecida pela genuinidade, boa disposição e proximidade com os fãs, Fernanda Serrano utiliza frequentemente as redes sociais para partilhar momentos da sua vida, tanto profissionais como pessoais. Desta vez, a atriz decidiu recordar um momento marcante da sua história, aproveitando também para celebrar a vida e a importância da família.

Na publicação, Fernanda Serrano partilhou uma mensagem carregada de emoção, onde relembra memórias especiais vividas em família e faz referência a uma data particularmente significativa para si: "O primeiro dia com cheiro a Verão no hotel que tem aqui guardadas as melhores memórias destas férias de família!

Hoje, sim, dia de celebrar um dos dias mais duros da minha vida! E já passaram 18 anos! Keep on rolling! VIVA LA VIDA!"

A mensagem rapidamente gerou uma onda de carinho entre os seguidores, que não tardaram a deixar palavras de apoio e admiração. Entre os vários comentários, destacam-se mensagens como: «Que beleza de menina beijos linda», «Óptimo fim de semana», «Boas férias com a sua linda família», «És uma guerreira e uma jóia rara!!!.... Mereces tudo de bom na vida!!! Adoro - te querida AMIGA!!!! Beijinhos Doces com todo o carinho que tenho por ti», «maravilhosa 🙌 Assim como toda a família» e ainda «Linda Mulher e Família».

Ao partilhar esta reflexão, Fernanda Serrano demonstra mais uma vez a sua força, autenticidade e ligação profunda à família, qualidades que ao longo dos anos a tornaram uma das atrizes mais admiradas e acarinhadas pelo público português.

