«Ver sofrer quem tanto gostamos»: A mensagem de Fernanda Serrano que tocou o coração de todos

Atriz Fernanda Serrano de 51 anos, que dá vida a Clarice na novela “A Protegida”, partilhou recentemente um post emocionante nas redes sociais, repleto de reflexão sobre a vida, a amizade e o amor.

No texto, a atriz destacou a importância de aproveitar os pequenos momentos junto daqueles que amamos e de expressar sentimentos sempre que nos apetecer. “Estes são momentos simples, bonitos e puramente genuínos! Alguns de tantos que tenho a sorte de ter no meu livro de boas memórias!”, escreveu Fernanda Serrano, recordando experiências que considera preciosas.

A atriz não deixou de abordar também a dor das perdas: “Esta semana foi uma semana onde me confrontei com o que sabemos existir, mas nunca queremos lembrar! As perdas dos que amamos! Ver sofrer quem tanto gostamos!” Num gesto de celebração da vida, Fernanda Serrano sublinhou a importância de valorizar a amizade, o amor, a rotina, os abraços, os beijos e a vontade de dizer a todos os que amamos que os queremos por perto.

“Que me fazem sempre muita falta. E que sempre, que eu deixe passar algum tempo sem lhes dizer quanto os quero, que me recordem isso, da forma que entenderem! Porque o Amor e a Vida, devem sempre ser celebrados!”, acrescentou, deixando uma mensagem de carinho e reflexão para todos os seguidores.

O post rapidamente gerou milhares de comentários positivos de amigos, familiares e fãs, reforçando a proximidade que Fernanda Serrano mantém com o público. Entre as mensagens destacam-se comentários como: “A vida a acontecer”; “Somos tão felizes juntos 🥰 Que a Vida nos continue a sorrir ❤️ LoveU”; “Grata pela nossa amizade de tantos anos!”; “É isso mesmo amor bom ❤️ aproveitar todos os momentos para dizer o quanto amamos! Love you ❤️”; “Linda família! ❤️”; e “Família linda, amigos lindos e lindas memórias, e, Fernanda como digo sempre”.

Reveja aqui a mais recente surpresa da atriz ao filho mais velho que está a fazer Erasmus no Rio de Janeiro. Um momento que emocionou todos:

Nos últimos tempos, Fernanda Serrano não só celebrou os momentos felizes da vida, como também relembrou a importância de valorizar cada instante junto das pessoas que amamos, transformando o quotidiano em memórias inesquecíveis.

