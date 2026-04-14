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“Tanto tempo longe de ti”: Fernanda Serrano emociona-se e faz promessa inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 47min
“Tanto tempo longe de ti”: Fernanda Serrano emociona-se e faz promessa inesperada - TVI

As saudades apertam.

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Fernanda Serrano rumou aos Açores para dias de descanso e encantou-se com a “ilha maravilha” de São Miguel, onde tem partilhado momentos especiais com os seus seguidores. A atriz, que atualmente dá vida à personagem Clarice na novela «A Protegida», chegou ao arquipélago na passada quinta-feira, 9 de abril de 2026, para uma escapadinha dedicada ao descanso e à contemplação da natureza.

Através das redes sociais, Fernanda Serrano tem mostrado vários registos da sua estadia, destacando a beleza única da ilha de São Miguel e a hospitalidade de quem a recebeu. Não poupou elogios ao destino, descrevendo-o como um dos lugares mais bonitos do mundo, onde cada paisagem parece saída de um cenário mágico.

Num dos textos partilhados, a atriz descreveu dias intensos e memoráveis, vividos ao lado de amigas, entre trilhos, cascatas, lagoas e miradouros. “Foram dois dias que passaram a voar, vimos lugares lindos, cruzámo-nos com pessoas boas […] rimos como miúdas, cantámos e ainda houve direito a festa do pijama”, escreveu, revelando o lado descontraído e feliz desta viagem.

Fernanda Serrano fez ainda questão de agradecer a forma como foi recebida, sublinhando o carinho e a simpatia encontrados em vários locais, incluindo o Grand Hotel Açores e o emblemático Parque Terra Nostra e respetivo hotel. A atriz destacou que foi tratada “como uma verdadeira princesa”, reforçando a ligação emocional que sente com o arquipélago.

Esta não é, de resto, a primeira vez que escolhe os Açores como destino. Em visitas anteriores, já tinha partilhado momentos em locais icónicos como a Poça da Dona Beija, nas Furnas, mostrando que mantém uma relação especial com a região.

Apesar de ter aproveitado ao máximo estes dias, Fernanda Serrano admite que ficou muito por explorar. “Ficou tanto por ver… e isso só significa uma coisa: tenho mesmo de voltar em breve”, afirmou, revelando o desejo de regressar para observar baleias, apreciar a floração das hortênsias e descobrir ainda mais recantos naturais.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios e mensagens carinhosas. Entre as respostas, multiplicaram-se frases como “A Mulher e a natureza, perfeitas”, “aproveite cada cantinho” ou “um verdadeiro paraíso”, evidenciando o entusiasmo em torno das imagens partilhadas.

Encantada com a experiência, a atriz deixou ainda uma promessa especial: “Prometo, Açores: não volto a ficar tanto tempo longe de ti”, numa declaração que espelha o impacto profundo que esta viagem teve.

Reveja aqui um dos últimos assuntos mais falados da atriz:

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