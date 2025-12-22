Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

Na passada sexta-feira, dia 19, Fernanda Serrano teve motivos de sobra para festejar. A atriz, que atualmente dá vida a Clarice na novela «A Protegida», celebrou um momento muito especial em família: a filha mais velha, Laura, completou 18 anos, assinalando a data com uma festa em grande.

Nas redes sociais, foi a própria aniversariante quem fez questão de partilhar vários momentos marcantes da celebração. Entre os registos divulgados, destacou-se um particularmente emotivo, que mostrou que a distância não foi impedimento para a união familiar. Santiago, irmão de Laura, marcou presença na festa apesar de se encontrar no Brasil, recorrendo à tecnologia para estar, de alguma forma, junto da família.

O momento aconteceu quando Fernanda Serrano pegou no telemóvel e mostrou a festa ao filho, que acompanhava tudo em direto, do outro lado do Atlântico, numa ligação carregada de simbolismo e carinho. Na legenda da imagem, Laura Ramos resumiu o sentimento vivido com uma frase simples, mas significativa: "Longe, mas sempre perto".

A Festa de Laura foi cheia de surpresas e muitas emoções, desde cocktails personalizados, luzes, confetis, ramos de flores, música e obviamente muita animação.

Os comentários e elogios foram mesmo muitos cheios de admiração e carinho pela atriz e pela sua filha: «Muitos parabéns aos pais e a filha❤️🎉🎂 beijinhos»; «Espero que se divirtam muito nesta noite bonita!»; «Muitos Parabéns à Laurinha e uma vida longa de coisas boas🎉»; «Muitos parabéns, minha Laura! Uma menina mulher, linda por fora e por dentro!».

A imagem partilhada pela filha mais velha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos pode agora ser vista na galeria de fotografias preparada para os leitores, onde ficam registadas as memórias de uma noite inesquecível.