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Em companhia especial, Fernanda Serrano anuncia novidade em primeira mão

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 45min
Em companhia especial, Fernanda Serrano anuncia novidade em primeira mão - TVI

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Fernanda Serrano, uma das atrizes mais reconhecidas e acarinhadas da televisão portuguesa, continua a destacar-se pelo seu talento e versatilidade em ficção nacional. Atualmente no elenco da novela “A Protegida”, onde interpreta a personagem Clarice, a atriz voltou a captar a atenção do público ao revelar novidades sobre o seu próximo desafio profissional na TVI.

Através das redes sociais, Fernanda Serrano partilhou imagens do primeiro dia de gravações do seu novo projeto, intitulado “Coração de Mãe”, mostrando-se entusiasmada com esta nova etapa da sua carreira.

Na publicação, a atriz escreveu: «Primeiro dia do meu novo projeto! CORAÇÃO DE MÃE. Nem de propósito este nome bonito! Vão gostar muito! A propósito, hoje estreamos “A Madrastra”. Vão espreitar e digam-me se gostaram!».

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, apoio e grande expectativa em relação ao novo projeto. Entre os vários comentários, destacaram-se expressões como «Lindos», «Vamoooossss!!», «Vai ser um bom projeto de certeza» e «Mãezinha mais querida ❤️ vai com tudo!», refletindo o entusiasmo do público.

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Também houve quem elogiasse a sua presença e simpatia, bem como a forma como continua a conquistar gerações de espectadores. Comentários como «Sempre mostra o sorriso simpático» e «Fernanda, ficas tão bem… és linda» multiplicaram-se entre os fãs.

Paralelamente ao anúncio do novo projeto, Fernanda Serrano aproveitou ainda para lembrar a estreia de “A Madrastra”, incentivando o público a acompanhar a nova aposta da TVI.

Com uma carreira sólida e uma ligação forte ao público português, Fernanda Serrano reforça assim a sua presença no pequeno ecrã, mantendo-se como uma das figuras mais queridas da ficção nacional e gerando elevada expetativa em torno do seu próximo trabalho.

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