Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

A Gala do 33.º aniversário da TVI transformou-se numa verdadeira celebração do glamour, da elegância e da ousadia. Realizada no Casino Estoril, a noite reuniu as grandes estrelas das novelas do canal, assim como rostos acarinhados pelo público, que brilharam na passadeira vermelha, provando que talento e estilo andam sempre de mãos dadas.

Entre os visuais mais comentados destacou-se Fernanda Serrano, que mais uma vez mostrou porque continua a ser uma referência no panorama televisivo nacional. Apesar de ter 53 anos, a atriz mantém uma forma física invejável, exibindo corpo escultural e energia contagiante, enquanto desfilava num vestido super sexy, cheio de recortes e detalhes arrojados, que captou todos os olhares da noite.

Dos brilhos metalizados às transparências subtis, a passadeira vermelha transformou-se numa verdadeira montra de tendências, revelando não só o estilo individual de cada convidado, mas também o cuidado na escolha de cada detalhe, da maquilhagem aos acessórios.

Os comentários dos fãs nas redes sociais não deixaram dúvidas sobre a admiração pelo visual e pela presença de Fernanda Serrano: «A MELHOR DE TODOS OS TEMPOS»; «Que mulherão»; «A Melhor e mais linda de sempre! Arrasaste Nanda»; «Estrela, diva, maravilhosa! 😍🔥❤️👏👏👏👏 aplausos e muitos bravos! 😘»; «UAUUUUUUUUUUU»; «Sempre cheia de glamour. A tua presença e o teu estilo marcam a diferença não só pela boa energia que transmites mas também pelo teu encanto»; «Mais uma gala e mais uma presença ao estilo de uma Diva, a Diva Serrano ☺️❤️❤️»

A gala não foi apenas um desfile de moda, mas também uma prova da vitalidade e do talento das estrelas da TVI, onde cada detalhe, cada brilho e cada gesto se transformaram em momentos inesquecíveis para fãs e para a história do canal.

Fernanda Serrano, com o seu estilo único, foi um dos grandes símbolos da noite, mostrando que, mais do que nunca, glamour e confiança são atemporais.