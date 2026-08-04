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Fernanda Serrano sai em defesa de Georgina Rodríguez após críticas ao corpo

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 13min
Fernanda Serrano sai em defesa de Georgina Rodríguez após críticas ao corpo - TVI

Georgina Rodríguez cansa-se das críticas ao corpo e deixa mensagem poderosa: Fernanda Serrano reage com gesto marcante

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Alvo de uma grande onda de críticas ao seu corpo, após terem vindo a público imagens das suas férias em Maiorca, em família, Georgina Rodríguez deu um 'murro na mesa' e resolveu responder. A noiva de Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem sobre o amor-próprio, as mudanças naturais que acontecem no corpo de uma mulher e o exemplo que quer dar aos filhos. Quem não ficou indiferente foi a atriz Fernanda Serrano, que fez questão de declarar publicamente o seu apoio a Georgina Rodríguez.

«O meu corpo vai mudar, assim como muda o de todas as mulheres. E espero que continue a mudar por muitos anos, porque isso significará que continuo viva.

Sou mãe de seis filhos maravilhosos; três são meninas que, um dia, serão grandes mulheres. E, se há algo que lhes desejo ensinar — juntamente com o Cris, de quem me orgulho profundamente pelos valores que transmite como pai e como homem — é que o valor de uma pessoa jamais pode depender da aparência física ou da opinião de desconhecidos. Essa pequena dose de psicologia positiva que lhes tento oferecer todos os dias também me ajuda a continuar a orientar-me neste mundo de tanta fantasia», escreveu Gio.

Esta publicação da noiva de Cristiano Ronaldo está a gerar uma onda de apoio, à qual se juntaram várias figuras públicas. Fernanda Serrano fez questão de a aplaudir e deixou um comentário repleto de carinho e apoio: «Muito linda e bela! Parabéns!». 

Percorra a galeria e veja as melhores fotos das férias de Verão de Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. 

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