Eis as cinco coisas mais especiais da vida de Fernanda Serrano. Uma delas é inesperada e comovente

Fernanda Serrano, atriz conhecida pelo seu talento e presença marcante na televisão portuguesa, que dá vida a Clarice na novela «A Protegida», partilhou recentemente nas redes sociais um vídeo descontraído onde revelou as cinco coisas que não vive sem.

No vídeo, Fernanda questionou os seguidores de forma divertida: «As minhas 5 coisas especiais. E as vossas quais são?», convidando todos a partilhar também os seus pequenos rituais e hábitos diários. Entre os objetos e momentos que considera indispensáveis, a atriz revelou que não sai de casa sem o perfume que usa desde os 18 anos, independentemente da ocasião, mostrando a importância deste ritual na sua rotina. Explicou ainda que não permite que as pessoas de quem gosta se sentem no “bico” da mesa, refletindo a atenção que dá aos detalhes nas relações familiares e sociais. Fernanda confessou também que não utiliza a roupa que usou num dia mau, valorizando o simbolismo emocional das suas escolhas, e que só sabe apreciar a laranja descascada pelo pai, um gesto simples, inesperado e comovente que carrega memórias e carinho familiar. Por fim, destacou o seu prazer em noites de lua cheia, momentos de contemplação que lhe trazem bem-estar e conexão com a natureza.

O vídeo rapidamente despertou uma onda de comentários positivos e elogios dos seguidores, entre eles expressões como «Linda, bonita, fabulosa, talentosa» e «Isso mesmo!», acompanhadas de corações, flores e muitas mensagens de carinho.

Mais do que uma atriz talentosa, Fernanda Serrano mostra-se genuína e próxima do público, partilhando pequenos detalhes do seu quotidiano que encantam os fãs. Entre os papéis marcantes na televisão e os momentos pessoais, a atriz continua a conquistar corações com autenticidade, humor e sensibilidade, reforçando a sua posição como uma das figuras mais acarinhadas da ficção portuguesa.