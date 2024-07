Vem aí em «Cacau»: Júlia e Vitória 'enganam' Lalá, que lhes jura vingança

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) fala com Vanda a estranhar que ainda ninguém tenha chegado para a leitura do testamento de Justino (António Capelo). Olha irritada para Júlia (Fernanda Serrano) e Vitória (Teresa Tavares) a chegarem para começarem a trabalhar no escritório. Lalá esboça ar fulo por receber mensagem de Simone a avisar que a leitura do testamento vai ser em casa de Salomão (Paulo Pires).

Irritada, Lalá critica Júlia e Vitória por a terem distraído para que ela não estivesse presente na leitura do testamento de Justino. Ambas a ignoram, somente a avisando que vieram para ficar ali a trabalhar e conseguirem tirar-lhe a quota do escritório. Lalá diz-lhes que as coisas não vão ficar assim.

Recorde-se que Júlia e Vitória tornaram-se grandes amigas: