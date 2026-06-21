Vem aí em «A Protegida»: Clarice tem um pretendente. E, nem imagina quem é

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) está determinada em enganar Margarida (Inês Herédia) e Isabel (Sara Barradas). Luca pergunta-lhe se tem a certeza do que está a fazer e Clarice diz que sim, só têm de ser convincentes.

Clarice e Luca entram aos beijos. Estão a encenar que são um casal e que estão a viver um romance furtivo. Luca entusiasma-se e Clarice fica surpreendida com o seu fulgor.

Margarida fica boquiaberta ao ver a gravação das câmaras de vigilância e assistir aos beijos de Clarice e Luca. Margarida fica constrangida. Sanjay chega e pergunta-lhe o que estava a fazer. Margarida sai da aplicação e diz que estava só à espera dele.

Luca continua a beijar Clarice e ela tem de lhe pedir para parar. Clarice relembra-o de que era só uma encenação, mas Luca diz-lhe que podia não ser. Clarice diz que ele tem namorada, mas Luca revela que já não tem e só quer Clarice. Ela reforça que é tudo uma encenação e Luca larga-a.

Recorde-se que Luca era um dos sequestradores: