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Vem aí em «A Protegida»: Esquema perigoso de Clarice está prestes a ser descoberto

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:25
Vem aí em «A Protegida»: Esquema perigoso de Clarice está prestes a ser descoberto - TVI

Há quem esteja à espreita de tudo o que está a acontecer.

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Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) e Luca escondem as baterias de lítio nas caixas da nova gama de café. Clarice tem pena que a sua ideia seja desperdiçada assim, mas tem esperança de que um dia a possam produzir mesmo. Clarice e Luca saem do gabinete e dirigem-se para a saída.

Clarice queixa-se que precisa de dormir. Luca diz que ainda não terminaram. Não reparam que a porta da área comum está entreaberta. O telemóvel de Óscar (Joaquim Horta) começa a tocar e Laura diz-lhe para desligar rapidamente. Ficam tensos, com medo de terem sido apanhados.

Luca vai ver se está ali alguém, mas não vê nada. Clarice acha melhor irem despachar o que estavam a fazer, antes que o segurança volte. Luca diz que é melhor irem buscar o resto das caixas da GlamIce para cobrir as baterias que faltam. Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar chegam a casa, ainda acelerados por quase terem sido apanhados.

Laura tem cada vez mais certeza de que Clarice está a fazer alguma coisa ilegal e não vai desistir de descobrir. Laura convida Óscar para dançar salsa, mas ele diz que tem uma patrulha para fazer. 

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Recorde-se que Laura já enfrentou Clarice:

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