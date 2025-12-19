"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

A atriz Fernanda Serrano que dá vida a Clarice na novela «A Protegida« e o ex-companheiro Pedro Miguel Ramos assinalaram o 18.º aniversário da filha Laura com mensagens emocionantes nas redes sociais, onde partilharam várias imagens da jovem e destacaram as suas qualidades pessoais e académicas. Apesar de estarem separados, o antigo casal voltou a mostrar união e orgulho na celebração de uma data marcante. Pais de quatro filhos — Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana —, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos viveram esta quinta-feira, 18 de dezembro, um dia particularmente especial, já que Laura, a filha mais velha, atingiu a maioridade.

A atriz da TVI recorreu ao Instagram para partilhar várias fotografias ao lado da filha e deixou-lhe uma longa e sentida dedicatória. Na publicação, Fernanda Serrano escreveu:

"Faz hoje 18 anos que vieste fazer a minha vida mais feliz! Deste-me mais luz, amor de mãe, orgulho e momentos de partilha bonita! Hoje o tempo fez uma pausa para te celebrar. De repente, aqueles primeiros passos transformaram-se em caminhos firmes, e aquela menina de olhos curiosos agora apresenta-se ao mundo como uma mulher cheia de sonhos, força e luz", começou por dizer.

Na mesma mensagem, a atriz acrescentou: "Os teus 18 anos não são apenas uma data, são o marco de uma história linda construída com risos, aprendizagem, desafios superados e amor em cada detalhe teu. Que esta tua nova e tão bonita fase venha com asas para voares alto, sabedoria para escolheres os teus caminhos e amor para nunca te perderes de quem és! Parabéns pelos teus maravilhosos e vibrantes 18 anos. Que os teus sonhos sejam grandes e os teus passos firmes! Eu, cá estarei ao teu lado, sempre de mão dada, como sempre fizemos, juntas, este bonito percurso. Amo-te filha", concluiu.

Também Pedro Miguel Ramos, ex-apresentador de televisão, fez questão de homenagear publicamente a filha, deixando-lhe palavras igualmente carregadas de emoção:

"Querida Laurinha, um número redondo, mas sobretudo um momento grande, daqueles que ficam para sempre. És força e doçura ao mesmo tempo. Tens uma luz própria, um olhar curioso sobre o mundo e uma coragem silenciosa que impressiona. Cresceste, mas não perdeste a essência: continuas verdadeira, sensível, determinada e cheia de sonhos - e isso é raro", escreveu.

Na continuação da mensagem, o pai da jovem acrescentou:

"18 anos com muito para contar ao teu lado. Passou rápido… principalmente os últimos anos onde rimos e choramos , onde partilhamos conversas e momentos da vida que ficam para sempre connosco... Que esta nova etapa te traga liberdade com consciência, ambição com valores e sonhos grandes com pés bem assentes. Erra, aprende, insiste, muda de ideias, vai longe. O mundo é teu para explorar - mas lembra-te sempre de quem és e de onde vens. Parabéns pelos teus 18 anos. O melhor ainda está a começar".

Recorde-se que Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos casaram-se a 28 de agosto de 2004, tendo colocado um ponto final na relação em 2019, mantendo, ainda assim, uma ligação próxima em prol dos filhos.