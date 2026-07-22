«Despedi-me de uma das minhas maiores paixões»: Fernanda Serrano não esconde a emoção com a morte de Luís Represas

A morte de Luís Represas, aos 69 anos, continua a provocar uma onda de comoção em Portugal. O músico e compositor português, que faleceu no dia 22 de julho de 2026, vítima de doença prolongada, deixou uma marca profunda na cultura nacional e na vida de várias gerações de portugueses.

Este ano, o artista celebrava 50 anos de uma carreira notável, iniciada em 1976 com a fundação dos Trovante, banda da qual foi vocalista e principal rosto. Ao longo das décadas, construiu também um percurso a solo repleto de êxitos, tornando-se numa das vozes mais acarinhadas da música portuguesa.

Nas horas que se seguiram ao anúncio da sua morte, foram muitos os artistas e figuras públicas que recorreram às redes sociais para homenagear Luís Represas. No entanto, houve uma mensagem em particular que acabou por tocar profundamente os seguidores, pela emoção e pela forma íntima como recordou o cantor.

Numa publicação sentida, uma conhecida atriz portuguesa confessou que a notícia da morte do músico lhe roubou «um bocadinho da juventude», revelando a importância que as suas canções tiveram durante a adolescência: «Há notícias que nos roubam um bocadinho da juventude. Hoje despedi-me de uma das minhas maiores paixões de adolescente.»

A atriz recordou ainda como a música de Luís Represas marcou alguns dos momentos mais importantes da sua vida, desde os primeiros amores até às inquietações típicas da juventude: «As suas canções acompanharam os meus sonhos, as minhas inquietações, os primeiros amores e tantas viagens feitas de auscultadores nos ouvidos e coração cheio.»

Mais do que um cantor, Luís Represas representava, para a atriz, uma presença constante, capaz de transmitir emoções e criar ligações profundas através da música: «Nunca foi apenas um cantor para mim. Foi uma presença. Daquelas que nos fazem sentir compreendidos sem nunca nos terem conhecido.»

A homenagem prosseguiu com uma reflexão sobre o impacto que alguns artistas têm na vida das pessoas, mesmo sem fazerem parte do seu círculo íntimo: «É estranho como alguém que nunca fez parte da nossa vida de forma íntima pode deixar um vazio tão real quando parte. Talvez porque a música tenha esse poder raro: entrar na nossa história e ficar lá para sempre.»

No final da mensagem, a atriz deixou palavras de gratidão ao músico, assumindo que a sua partida representa também a despedida de uma fase marcante da sua vida: «Obrigada por tudo o que me fez sentir. Por todas as palavras cantadas que ainda hoje sei de cor. Por ter sido a banda sonora de uma das fases mais bonitas da minha vida. Hoje choro um artista. Mas, sobretudo, despeço-me de um pedaço da minha adolescência. Até sempre, Luís.»

A publicação rapidamente reuniu dezenas de comentários emocionados, com muitos seguidores a identificarem-se com o desabafo. «Triste notícia!», escreveu um internauta, enquanto outro lamentou: «Hoje Portugal fica mais pobre.»

Entre as várias mensagens, multiplicaram-se as homenagens ao cantor: «Portugal perde uma excelente voz», «Essa música tão especial... Feiticeira» e ainda «Sinto o mesmo».

A morte de Luís Represas deixa um vazio na música portuguesa, mas também na memória afetiva de milhares de pessoas que cresceram ao som das suas canções. O artista parte, mas o legado que construiu ao longo de meio século permanecerá vivo para sempre.